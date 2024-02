Fabrizio Corona, dopo mesi di silenzio svela tutto: il Re del gossip spara a zero su una nota showgirl

Fabrizio Corona, spiattella tutto sulla famosissima. Nessuno poteva aspettarsi questa notizia inaspettata.

Fabrizio Corona è un’icona del mondo dello spettacolo che ha basato la sua notorietà sul gossip e sui pettegolezzi. La sua vita è stata decisamente tormentata, ricca di colpi di scena che lo hanno portato a vivere delle avventure fuori dal comune.

Classe 1974, Fabrizio è figlio di Vittorio Corona, un celebre giornalista che ha collaborato con i più importanti quotidiani della nazione come Novella 2000 ed è stato Vicedirettore di Studio Aperto. Fabrizio segue le orme di suo padre, ma lo fa a modo suo appassionandosi dello showbiz.

La sua carriera subisce la svolta quando incontra Lele Mora nel 1998. Grazie all’agente dello spettacolo, Corona viene introdotto negli ambienti più esclusivi ed entra in contatto con moltissimi personaggi pubblici. Fonda anche la sua prima azienda, la Corona’s, che però fallisce dopo soli 7 anni.

Intanto Fabrizio è stato già consacrato come il “re del gossip” e tra le tante attività, fonda una società che organizza eventi di moda e si dedica anche all’editoria. Avvia un proprio quotidiano di gossip in cui rende pubbliche le notizie più scandalistiche del mondo dello spettacolo.

Fabrizio Corona e i procedimenti giudiziari

Fabrizio Corona si è imposto nello scenario pubblico come re dei paparazzi, in grado di diffondere scoop sui più importanti personaggi del mondo dello spettacolo. A causa della sua fame di denaro e notorietà, Fabrizio è stato coinvolto in moltissimi procedimenti giudiziari, primo fra tutti lo scandalo di Vallettopoli scoppiato nel 2006.

Fabrizio è stato accusato di estorsione nei confronti di molti vip, spaccio, corruzione, prostituzione e diffamazione. Il re del gossip ha provato l’esperienza del carcere ed è stato condannato dalla Corte di Cassazione a scontare 13 anni e 2 mesi di reclusione. Tuttavia, a settembre 2023 ha terminato di scontare la sua pena ed è tornato ad essere un uomo libero.

Fabrizio Corona, spiattella tutto sulla nota showgirl

Fabrizio Corona, oltre alla sua professione, è diventato celebre anche per le sue storie d’amore. Ha avuto al suo fianco le showgirl più belle del mondo dello spettacolo, ma le donne che ha amato sono state Nina Moric, madre di suo figlio, e Belen Rodriguez. Proprio sull’argentina, Fabrizio ha svelato uno scoop sulla relazione con Elio Lorenzoni.

Mentre si vociferava sulla volontà di avere un figlio, Fabrizio diffonde la notizia della rottura della storia d’amore tra Belen ed Elio. “Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa. Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra”, scrive Fabrizio su Dillinger News.