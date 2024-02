Paolo Bonolis, stoccata ad un noto giornalista in diretta tv: “Non ha capito niente” | Volano stracci

Il giornalista del noto quotidiano smascherato in diretta da Paolo Bonolis. Scatenati gli applausi del pubblico

Paolo Bonolis è un conduttore televisivo che con la sua innata simpatia ha conquistato l’attenzione dell’Italia intera. Nasce a Roma nel 1961 e consegue una laurea in Scienze Politiche. Terminato il percorso accademico, a soli 19 anni avvia la sua carriera nel piccolo schermo.

Il successo per il presentatore più amato della televisione italiana avviene nel programma per bambini “Bim Bum Bam“, in onda su Italia 1. Nel 1991 conduce “Urka” e per la prima volta è al fianco di Luca Laurenti, destinati a diventare la coppia più amata del piccolo schermo.

Paolo diventa il volto per eccellenza della televisione italiana e costruisce una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Tra i programmi che portano la firma di Bonolis ricordiamo “Bulli e Pupe”, “I cervelloni”, “Tira e Molla”.

Ancora oggi, Paolo è una delle presenze fisse del piccolo schermo ed insieme a Luca Laurenti, intrattengono i telespettatori con programmi divertentissimi. Tra questi ricordiamo “Ciao Darwin” e “Avanti un altro“.

Paolo Bonolis, dice addio: “adesso sono stanco”

Paolo Bonolis, da oltre 40 anni, è una presenza fissa del piccolo schermo che ha conquistato l’attenzione del pubblico italiano grazie alla sua ironia e alla sua intelligenza. Dopo 13 anni al timone di Avanti un altro, il conduttore ha ammesso di aver bisogno di una pausa “per rielaborare il mio pensiero e la mia natura“.

Durante un’intervista a La Stampa, Paolo ha raccontato: “A giugno scadono un sacco di cose: pure il desiderio di continuare a fare tv. Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco“.

Paolo Bonolis, lo smaschera in diretta: “Non ha capito niente”

Paolo Bonolis è un abile conduttore televisivo in grado di gestire ogni situazione televisiva. Durante il celebre quiz game “Avanti un altro“, Paolo ha voluto smascherare un giornalista di un noto quotidiano italiano: “Ha scritto un pezzo su questa trasmissione, fa molto ridere. Il giornalista si chiama Stefano Lorenzetto, ci tengo a dirlo non per fare polemica, ma è firmato il pezzo“.

L’articolo recita: “Presentatori che si impancano ad imporre ai concorrenti domande su argomenti di cui non sanno nulla. Su Canale 5, nella finale del quiz Avanti un altro, Paolo Bonolis chiede a Rocco: ‘Roma o Bologna, San Pietro è la Cattedrale di?’. Il poveretto risponde di getto Bologna, gong di errore, costernazione generale, cazziatone di Bonolis [..] San Pietro è davvero la cattedrale di Bologna. Quella di Roma non è San Pietro, bensì la Basilica di San Giovanni Laterano. Urge aprire scuola serale negli studi Mediaset di Cologno Monzese“. Polo Bonolis, dopo aver letto in diretta l’articolo, controbatte: “Stefano Lorenzetto, del meccanismo della trasmissione, non ha capito na mazza. Io lo capisco che è complessa questa trasmissione, ma alla fine devono rispondere sbagliato“, scatenando gli applausi di tutti i presenti.