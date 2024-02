Ricordate la tronista dagli occhi verdi Nilufar Addati? Addio alla tv, oggi fa solo questo nella vita

In quanti si ricordano della famosa tronista, Nilufar Addati? Oggi la sua vita è completamente diversa, in quanto è passata dalla televisione a questo. Ecco che cosa fa oggi nella sua vita.

Nilufar Addati, è la 25enne ex tronista, diventata famosa grazie alla sua partecipazione al dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I telespettatori rimasero folgorati dalla sua bellezza e seguirono la sua storia d’amore con Giordano Mazzocchi, dall’inizio alla fine.

Il loro sogno d’amore purtroppo non superò le difficoltà del primo anno, ma nonostante la loro rottura, i due rimasero comunque in buoni rapporti, sentendosi ancora per i vari compleanni e festività programmate, per scambiarsi gli auguri, come ha dichiarato la stessa Addati. Ma se le cose in amore non andarono come sperato, che cosa ha fatto nella sua vita lavorativa? Ecco che cosa fa oggi, dopo l’addio alla televisione.

Che fine ha fatto Nilufar Addati?

Nilufar Addati, dopo l’addio a Uomini e Donne, ha seguito un percorso ben definito, del quale vi parleremo a breve. Oltre a questo aspetto, l’ex tronista, non sta riuscendo a vivere la sua vita come vorrebbe, infatti, attualmente è single e questo non la soddisfa molto. Come aveva dichiarato lei stessa: “la situazione sta diventando drammatica”, in quanto l’anima gemella non la trova da nessuna parte.

Oltre a questo aspetto, ha raccontato di soffrire di “pucundria“, un modo di dire napoletano per indicare un mix di ansia, angoscia, solitudine e tristezza. Ecco che cosa ha dichiarato: “Quando vivo eventi così importanti come Venezia, cerco di godermeli al massimo. Io sono molto critica vero me stessa, ma sono molto soddisfatta e contenta. Una volta che torno a casa, però, mi siedo sul divano e sono da sola e provo un sentimento che in napoletano si chiama “pucundria”…”, ha rivelato.

Cosa fa oggi?

Diciamo quindi che la vita dell’ex tronista, Nilufar Addati, non sta proprio procedendo, come avrebbe forse sperato nel 2018, quando viveva alla ribalta, sotto i riflettori di Uomini e Donne. Da quel momento, l’Addati disse addio alla televisione, anche se non del tutto, in quanto l’abbiamo vista in programmi quali, Arte in Cucina e Ai fornelli con Nilu. Oltre a questo, la sua attività principale e anche molto remunerativa è sicuramente quella di influencer.

La giovane presta il suo volto a molti brand, per non parlare di quelle foto che la mostrano sempre super in forma e formosa. La sua bellezza non sempre viene apprezzata, in quanto gli haters a volte l’attaccano, ma fortunatamente per lei, Nilufar ha anche molti follower che la sostengono e l’acclamano, per non parlare della gioia che sta vivendo grazie alla piccola Renata.