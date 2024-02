Ilary Blasi, dal famoso caffè alle nuove rivelazioni: spuntano delle clamorose bugie | Finalmente la verità

Spuntano nuove indiscrezioni in merito alle rivelazioni di Ilary Blasi a Unica, riferite a quel famoso “caffè”. Ecco che cosa è emerso da tutta questa storia, la quale sta mandando in confusione tutti quanti.

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha lasciato tutti i fan senza parole, in quanto la loro storia d’amore, era considerata da molti come una favola. Tutti pensavano a loro due, quando volevano descrivere un amore romantico, eppure anche per loro è giunta la “fine”.

Da quel momento in poi però, di cose ne sono state dette molte, ognuno ha rilasciato la propria verità e ad oggi nessuno ha ancora capito quale sia però questa verità. Dopo, Unica, di Ilary Blasi e la sua dichiarazione sull’uomo “del caffè“, adesso spuntano nuove indiscrezioni.

Nuove rivelazioni su Ilary Blasi

Tralasciando tutta la parte antecedente all’uscita di Unica, di Ilary Blasi, dove tra diatribe e rivelazioni era ancora tutto nebuloso, dopo il docufilm di Netflix, i fan pensavano di aver capito tutto. L’ex moglie di Francesco Totti, aveva rivelato la sua verità, in merito alla fine del suo matrimonio, dichiarando di non essere andata oltre ad un caffè appunto, con quel fantomatico uomo, scoperto dall’ex marito, mediante la lettura dei suoi messaggi telefonici.

Le parole di Ilary avevano ribaltato totalmente la situazione e i follower si erano divisi. C’era chi sosteneva la conduttrice e chi l’ex calciatore, ognuno rilasciando sui social le proprie motivazioni in merito. Ma dopo le dichiarazioni “dell’uomo del caffè”, tutto è nuovamente cambiato.

Cristiano Iovino

Chi dice la verità?

Dopo le dichiarazioni di Ilary Blasi a Unica, il docufilm di Netflix, sono spuntate nuove rivelazioni rilasciate direttamente, dal famoso “uomo del caffè”, cioè il personal trainer, Cristiano Iovino. L’uomo ha rivelato che con Ilary è andato oltre al caffè, confermando la “frequentazione intima“. Inoltre Iovino sarà chiamato in tribunale come testimone, da Francesco, motivo per cui, da quello che ha dichiarato ha pensato bene di dire la sua verità.

Come se non bastasse a queste rivelazioni, ha voluto dire la sua anche Alex Nuccetelli, amico di Totti: “Ho sempre preferito farmi gli affari miei. Iovino mi aveva parlato di Ilary Blasi? Sì, ma ho aspettato che fosse lui a uscire allo scoperto. Non me la sentivo di parlarne al posto suo…”, aveva dichiarato. Per tutta risposta, mentre Totti, Iovino e Nuccetelli sostengono la medesima tesi, la Blasi continua a dichiarare che la sua verità è quella rilasciata in Unica.

E’ palese quindi capire che qualcuno sta dicendo delle clamorose bugie, ma chi, se è lecito chiederlo? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.