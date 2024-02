Chiara Ferragni, periodo nero per l’influencer: quello che sta perdendo è davvero terribile | Non si tratta di follower

Chiara Ferragni, non c’è via di fuga. L’influencer sta perdendo tutto: oltre ai followers, vanno via anche loro

Chiara Ferragni sta affrontando un periodo decisamente complicato a causa dell’ormai celebre Pandoro Gate. L’influencer ha costruito negli anni un impero multimilionario che rischia di crollare da un momento all’altro a causa della sua collaborazione con il brand Balocco.

Com’è noto, Chiara è indagata dalla procura di Milano per truffa aggravata e le indagini stanno facendo il loro corso per valutare il coinvolgimento dell’imprenditrice digitale. Con la stessa accusa, rientra nel registro degli indagati anche Fabio Maria Damato, nonchè manager delle società Tbs Crew e Chiara Ferragni Brand.

Il braccio destro della Ferragni è anche il responsabile della comunicazione dell’imprenditrice digitale. I due sono sempre stati molto uniti, ma ultimamente il manager è scomparso dall’account Instagram di Chiara. I più informati sostengono che l’influencer stia pensando di licenziare il suo “braccio destro e sinistro“.

Senza dubbio è uno dei momenti più difficili per la giovane milanese che, dopo mesi di assenza dai social network, sta tornando in punta di piedi mostrando foto di famiglia e dei suoi bambini.

Chiara Ferragni, la strategia studiata a tavolino

Dopo l’autodistruttivo video di scuse, la scomparsa dai social network e il cauto ritorno dei suoi contenuti online, Chiara Ferragni ha la necessità di ricostruire la propria immagine per non perdere tutto ciò che ha costruito negli anni. Sono in molti a credere che dietro ogni sua azione si nasconda una strategia ben studiata dal suo staff.

L’ultima tattica è quella dei commenti. Fino a poco tempo fa, l’influencer aveva disattivato la possibilità di lasciare dei messaggi sotto i contenuti postati su Instagram. Da qualche giorno però la situazione è cambiata e Chiara ha riattivato i commenti. Tuttavia, sotto i post della Ferragni compaiono solo messaggi positivi ed una valanga di cuoricini. A questo punto le ipotesi sono due. La prima è che non ci sia più nessun utente che abbia voglia di commentare negativamente l’influencer oppure, con più probabilità, vengono eliminati tutti i messaggi critici.

Chiara Ferragni, ha perso anche loro

La situazione professionale di Chiara Ferragni diventa sempre più critica e non c’è alcuna strategia che possa far dimenticare il suo comportamento. C’era da aspettarselo che, su un argomento così delicato come la beneficienza, chiunque si sarebbe indispettito. Fin da quando si è diffusa la notizia, Chiara ha perso molti followers, ma anche collaborazioni con brand importanti.

Tra i primi ad annullare la partnership con l’influencer è stato il marchio Coca Cola. Ora è stata abbandonata anche da Perfetti e Pantene. I brand che prima pagavano fior di soldi per il suo nome ed il suo volto, ora possono farne a meno. L’azienda di dolciumi ha anche deciso di far sparire dal commercio tutti i prodotti che riportano il nome di Chiara, mentre Pantene ha deciso di rimuovere tutti i cartelloni con il brand Ferragni.