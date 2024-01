Beatrice Luzzi, tra successo e addio inaspettato: ecco quando potrebbe andare via e abbandonare la casa | Ormai svelato tutto

Beatrice Luzzi potrebbe andare via prima del previsto dal Grande Fratello. Ecco svelato il sospetto dei follower dell’ex attrice di Vivere, la quale visibilmente molto provata, non ce la farebbe più.

Ne usciranno molto provati i vari coinquilini della Casa del Grande Fratello, quando finalmente torneranno alle loro vite. Non migliori per certi aspetti, ma diversi sicuramente da quando sono entrati, in quanto in alcuni scenari, probabilmente si sono fatti traviare dalle telecamere e hanno dato “il peggio” di loro.

In questo momento, Beatrice Luzzi, dopo essere stata molto spesso protagonista dei vari litigi e scaramucce con gli altri colleghi di reality, potrebbe uscire in anticipo dalla Casa. Ecco quando potrebbe andare via e soprattutto perchè.

L’addio anticipato di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, sta vivendo un periodo di forte disagio al Grande Fratello, vittima anche la mancanza del padre, da poco venuto a mancare e la mancanza verso i suoi figli, l’ex attrice di Vivere, nonostante sia spiata 24 ore su 24, non si è mai sentita più sola. Da quello che abbiamo potuto capire, i gruppi sono netti, in quanto sono quasi tutti contro la Luzzi, la quale pare essere visibilmente stanca di questa situazione.

Il litigio con Perla ha movimentato ancora di più la sua vita, per non parlare della fine dell’amicizia con Vittorio, per la quale, almeno per il momento, pare non esserci più confronto che regga. I due si sono allontanati e nonostante gli sforzi di lui, lei non glielo perdona quel “bacio della buonanotte” alla Vatiero. Cosa succederà adesso?

Fiorda non vuole che Bea non rinnovi il contratto in scadenza con il GF. Bea non firmare!!

Fiorda non vuole che Bea non rinnovi il contratto in scadenza con il GF. Bea non firmare!!

Lo facciamo da fuori il nostro gf..a festeggiare il declino in qualità e ascolti.. dopo la tua uscita!!

La fine del contratto

Pare proprio che a fine gennaio scadrà il contratto di Beatrice Luzzi, al Grande Fratello. Dalla recente discussione che l’attrice ha rilasciato a Fiordaliso, una delle poche spalle su cui piangere al reality, di non essere sicura di rinnovare oltre il suo contratto. Quando morì suo padre, dopo poco tempo tornò al reality, probabilmente per non incombere in qualche sanzione. Ma adesso, i follower non sono molto sicuri che la loro beniamina “rossa”, voglia procedere, visto che ha perso quasi tutti gli amici del gioco.

Nonostante Fiordaliso dopo e i suoi figli prima, l’abbiano sempre incoraggiata ad andare avanti, un suo rinnovo fino alla fine, non è più scontato. Ancora pochi giorni e sapremo se Beatrice Luzzi, procederà fino alla fine al GF o se semplicemente uscirà, riabbracciando così i suoi figli.Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.