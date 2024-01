Che tempo che fa, questa volta la Vanoni la spara grossa: c’entra una ex gieffina | Che vergogna

Che tempo che fa: Ornella Vanoni non si risparmia sulla famosissima collega e la replica non tarda ad arrivare

Classe 1934, Ornella Vanoni è una delle donne che ha fatto la storia della musica italiana e che resterà sempre impressa nella memoria della nazione intera. La sua forte personalità artistica l’ha resa un’icona della musica e dello spettacolo.

Frequenta l’Accademia di Arte Drammatica e si avvicina al mondo dello spettacolo, ancora confusa sul suo futuro professionale. Non tutti sanno che Ornella desiderava diventare un’estetista, ma l’amore per il regista Giorgio Strehler le scombinò ogni piano.

Il vero successo arriva negli anni Sessanta a seguito del fortuito incontro con Gino Paoli, mostro sacro della musica italiana. Tra i due nasce un profondo sentimento, ma anche una collaborazione professionale che porta la Vanoni alla ribalta.

“In amore sono stata spesso delusa, ma forse ho deluso anche io. La storia con Gino Paoli è stata un casino, un amore molto travagliato e forse ho amato Paoli così tanto proprio per questo. Non lo possedevo, non lo avevo“, ha ammesso Ornella a Vanity Fair.

Ornella Vanoni, ospite fissa a Che tempo che fa

Ornella Vanoni nel 2022 ha subito un gravissimo incidente che le ha provocato la rottura del femore costringendola ad annullare il suo tour. Tuttavia, l’artista è sempre stata inarrestabile e con la sua determinazione è tornata in scena l’anno seguente al Festival di Sanremo.

Nell’autunno del 2023 è diventata ospite fissa del programma “Che tempo che fa“, il talk show condotto da Fabio Fazio in onda su canale Nove. Proprio durante una puntata della trasmissione di Discovery, Ornella ha espresso un parere su una famosissima collega che oggi è una concorrente del Grande Fratello.

Che tempo che fa: la Vanoni la spara grossa sulla gieffina

Ospite a “Che tempo che fa”, Ornella Vanoni ha raccontato un aneddoto sulla fine della collaborazione con un discografico. Nel retroscena, però, ha espresso anche un parere sulla famosissima Rosanna Fratello: “Non mi seguiva più. Mi disse ‘guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…’. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito ‘vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa!”.

La replica della gieffina non è tardata ad arrivare ed ha risposto alle accuse di Ornella: “Cara Ornella [..] Ti ricordo che non ho cantato solo “sono una donna non sono una santa”. Il mio pubblica sa che ho avuto la fortuna di aver una lunga carriera ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema. Tu hai avuto una grande opportunità con “Strehler’, io come protagonista femminile in “sacco e Vanzetti”, diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo. Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e perché no diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva quella di Biancaneve!!!“.