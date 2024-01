Manuel Bortuzzo, ritorno di fiamma: tutto è cambiato in un solo attimo | Non c’e più speranza per lei

Manuel Bortuzzo, coinvolto in una relazione complicata. Il ritorno di fiamma si è spento in pochissimo tempo

All’anagrafe Manuel Matteo Bortuzzo, è un celebre personaggio del mondo dello spettacolo che ha fatto molto discutere a causa di alcune esperienze personali e per la storia d’amore iniziata davanti alle telecamere del Grande Fratello.

Nasce nel 1999 a Trieste e Manuel ha alle spalle un’esperienza traumatica che, con la sua determinazione e forza di volontà, ha saputo trasformare in un’occasione di rinascita. Sin dalla tenera età, si appassiona al nuoto e fa di tutto per allenarsi in questa disciplina sportiva.

Con tanto impegno e dedizione, diventa una vera promessa del nuoto e si specializza nel mezzofondo. Partecipa a diverse competizioni e riesce a dare il meglio di se. Nel 2019, mentre passeggia per le vie di Roma, alcuni colpi di pistola gli cambiano drasticamente la vita.

Probabilmente per uno scambio di persona, Manuel viene colpito alle gambe provocandogli una lesione midollare e la totale paralisi dal busto in giù. La forza di volontà di Bortuzzo lo spinge a non mollare e a creare l’occasione per rinascere.

Manuel Bortuzzo, la vita dopo l’incidente

Il terribile incidente che ha costretto Manuel Bortuzzo a vivere su una sedia a rotelle, non gli ha fatto perdere le speranze per il suo futuro. Il giovane è diventato un vero esempio di determinazione che è riuscito a trasformare un’apparente condanna in un’opportunità. Prende parte a diversi eventi pubblici per diffondere messaggi di positività e speranza a chi si trova ad affrontare un cambiamento di vita radicale.

Proprio per sensibilizzare il pubblico, decide di candidarsi ai provini del Grande Fratello e nel 2021 inizia il suo percorso nel reality più amato dagli italiani. Durante la permanenza nella casa di Cinecittà, Manuel fa innamorare Lulù Selassiè. Dopo alcune incertezze, l’atleta si lascia ammaliare dall’insistenza della giovane etiope ed iniziano una storia d’amore che prosegue anche dopo il reality.

Manuel Bortuzzo, il ritorno di fiamma non va a buon fine

Manuel Bortuzzo, nel 2021, diventa un concorrente del Grande Fratello ed inizia una storia d’amore con Lulù Selassiè, la presunta pronipote dell’ultimo imperatore etiope. Un anno dopo, l’annuncio social pubblicato da Manuel conferma la fine della relazione. Nelle ultime settimane però, non si parla d’altro che di un probabile ritorno di fiamma tra gli ex fidanzati.

A chiarire la vicenda è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Comunque Manuel ha mollato Lulù di punto in bianco e non vi sto a dire le modalità che neanche i ragazzetti in terza medica si comportano così con le fidanzatine. Per non parlare del fatto che ha cercato in tutti i modi di tenere la relazione nascosta! Quindi la notizia che voleva le famiglie in accordo è fake. Le famiglie come stavano son rimaste. Contrariate!”.