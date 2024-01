Romina Carrisi, infuriata come non mai: “Sano bullismo” | C’entra un noto conduttore televisivo

Romina Carrisi, infuriata con il famosissimo conduttore televisivo: “Sano bullismo”. Questa volta non può nasconderlo

Romina Carrisi è conosciuta nel mondo dello spettacolo per essere la figlia più piccola di Albano Carrisi e Romina Power, due grandi icone del mondo dello spettacolo che hanno fatto sognare l’Italia con la loro storia d’amore.

Romina Jr, però, è celebre non solo grazie ai suoi genitori, ma soprattutto per il talento che ha dimostrato nella recitazione. La giovane originaria di Cellino San Marco, in Puglia, è anche una poetessa ed una talentuosa fotografa.

Cresce in una famiglia amorevole, ma la scomparsa misteriosa di sua sorella e la conseguente separazione dei genitori, le provoca non poche sofferenze. Nonostante il peso del suo cognome, riesce a farsi strada nel mondo dello spettacolo e ad imporre la sua individualità.

Classe 1987, Romina si è divisa tra l’Italia e gli Stati Uniti dove ha svolto umili lavori. Il suo percorso nel piccolo schermo inizia grazie alla fiction Don Matteo dove ottiene piccole parti, ma moltissima notorietà.

La vita privata di Romina Carrisi

Nonostante la popolarità della giovane, dovuta anche all’importanza dei suoi genitori, Romina Carrisi è sempre stata piuttosto riservata per quanto riguarda la vita personale e sentimentale. Nel corso degli anni, le sono stati attribuiti alcuni flirt, tra cui quello con il cantante Michael Bolton.

Dal 2022 ha trovato la serenità al fianco del regista Stefano Rastelli. Il loro primo incontro è avvenuto negli studi di “Oggi è un altro giorno” quando entrambi lavoravano per il programma. Ben presto si rendono conto di essere innamorati ed iniziano una meravigliosa storia d’amore che li porta a diventare genitori del neonato Axel Lupo, nato il 24 gennaio 2024.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carrisi Power (@romina_carrisi)

Romina Carrisi, infuriata con il famosissimo: “Sano bullismo”

Romina Carrisi è diventata mamma da pochissimi giorni del piccolo Axel Lupo e lo ha comunicato ai suoi fan tramite un post condiviso su Instagram. Durante l’ultima puntata di “Viva Rai 2”, il famosissimo conduttore Fiorello ha ironizzato sul nome scelto dalla neomamma: “è anche nato il nipote di Al Bano, l’hanno chiamato… come? Axel Lupo? Ma perché? [..] Pensa se incontra Nathan Falco… Falco, Lupo, Leone… Mai che uno chiama una figlia Blatta. Ti immagini? Una figlia femmina Blatta? Blatta, vieni qua“.

Romina Carrisi non ha colto nessuna ironia nelle parole del conduttore ed è immediatamente intervenuta: “Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Sì… certo… Fiorello si fa per ridere… ma questo è puro bullismo non sano umorismo. Forse da piccoli hanno preso in giro te e Catena (la sorella di Rosario) per i vostri nomi e questo da neo madre mi dispiace. Baci e buon Sanremo. Mio figlio Axel Lupo sta benissimo comunque“.