Sciagura Dritto e Rovescio: il conduttore è una furia contro di loro | Volano stracci in diretta televisiva

Caos a Dritto e Rovescio, tra il conduttore e coloro che a detta sua vanno per “i fatti loro”. È successo in diretta e gli ospiti hanno cercato di sdrammatizzare, ci ha provato pure Iva Zanicchi.

Non è facile lavorare in televisione, che sia in veste di conduttore o dello staff in generale, anche perchè bisogna essere sempre coordinati. Se non si è in sintonia è finita e le gaffe si vedono poi durante la diretta. A prescindere da quale sia il programma, ma la scaletta bisogna seguirla, se si vuole fare un buon lavoro.

Il conduttore di Dritto e Rovescio lo sa molto bene, il quale durante una puntata in diretta, è “sbottato”, contro lo staff, i quali a detta sua sono andati per “i fatti loro”, senza parlarne prima con lui. Ecco che cos’è successo in studio, durante il loro battibecco.

Il battibecco del conduttore di Dritto e Rovescio

Ma a Dritto e Rovescio non abbiamo visto solo quel battibecco tra Paolo De Debbio e lo staff, di cui vi parleremo a breve, ma di recente, il conduttore è stato costretto a mandare fuori dallo studio un “maranza”, come vengono indicati nel gergo di adesso, che in diretta ha importunato con le sue volgarità e le sue parole non idonee sicuramente a quella fascia oraria. Una volta che il giovane continuava con le sue minacce, il conduttore ha chiamato la sicurezza e l’ha fatto cacciare fuori.

Nonostante tutto, quell’ospite maleducato, non ha chiesto scusa, ma con fare arrogante ha detto: “se io volevo vendicarmi già l’avrei fatto. Se non mi sono ancora vendicato è perché credo nella giustizia…” e così mentre veniva fatto uscire, dal pubblico hanno iniziato a urlargli di andarsene e De Debbio ha chiuso la storia dicendo: “c’è un limite, chi non lo rispetta, se ne va a casina sua…”.

Paolo Del Debbio contro la regia

Di altra natura è l’altro battibecco di cui volevamo parlarvi all’inizio, in quanto il conduttore di Dritto e Rovescio, ha avuto qualche difficoltà in diretta per quanto riguarda la scaletta da seguire. Così in un momento di rabbia, Paolo Del Debbio ha dichiarato: “se la regia mi avesse concesso l’onore di poter introdurre il servizio, ma va per i caz*i suoi, guardate cosa è successo a Modena…”.

Per cercare di smorzare la tensione, anche Iva Zanicchi, prova a riportare la quiete in diretta dicendo: “Ok il prezzo è giusto dati, va bene tutto”, con De Debbio che conclude: “Va sicuramente meglio te lo dico io…”.