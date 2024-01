Nino Frassica, minacce continue: quello che sta coinvolgento l’attore preoccupa il pubblico

Nino Frassica è nuovamente al centro dell’attenzione, ma questa volta non per qualche suo simpatico sketch o per qualche suo ruolo televisivo, ma per un’altra storia che sta facendo preoccupare i fan dell’attore.

E’ un attore, comico e conduttore, l’amato Nino Frassica, il quale fa divertire il suo pubblico da moltissimi anni sia in televisione che al cinema. Tra tutti i suoi ruoli cult che ne hanno enfatizzato la fama in tutti questi anni, sicuramente quello di Nino Cecchini in Don Matteo, resterà per sempre negli annali della televisione italiana.

Ma Nino in questo momento è diviso tra l’affetto che il pubblico prova per lui, per i suoi vari ruoli e battute comiche, ma anche per la preoccupazione per tutto quello che sta succedendo. Quelle minacce, faranno cambiare l’opinione che i fan hanno per Frassica and family? Cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Nina Frassica e la preoccupazione del pubblico

Il noto attore e comico, Nino Frassica, attualmente si sta dividendo tra il suo lavoro a Che tempo che fa da Fabio Fazio e la registrazione delle nuove puntate di Don Matteo. Quando Frassica recita a Spoleto, risiede con la famiglia, nella casa del posto, in modo da consentire di lavorare, prima di tornare nella sua casa di Roma. A fine settembre 2023, durante le riprese della fiction Rai, che il suo amato gatto Hiro, “un Sacro di Birmania, castrato e microchippato”, come si legge nel suo appello social, è scomparso dall’abitazione di famiglia.

Da quel giorno, Nino Frassica, sua moglie Barbara Exignotis e la figlia della donna, Valentina, stanno facendo di tutto per ritrovare Hiro, aumentando di volta in volta, la ricompensa a chiunque gli riporterà l’adorato membro della famiglia.

Cosa sta succedendo?

Nino Frassica l’abbiamo visto distrutto con quel post social, nel quale chiedeva aiuto a tutti i suoi follower, con la speranza che qualcuno potesse riportare a casa il suo amato Hiro. Da qui in poi però è successo di tutto, complice anche il dolore vissuto dalla famiglia, pendono sulle loro teste attualmente, diversi capi d’imputazione, come per esempio stalking, diffamazione e così via.

La trasmissione Fuori dal coro, ha mostrato su Rete 4, diversi video e frasi shock, pubblicati dalla moglie di Frassica, nei confronti dei loro dirimpettai, i quali si proclamano innocenti. Tra l’altro ai microfoni del programma hanno dichiarato: “Io ho paura di quella donna. Tutti abbiamo paura di lei. Non vogliamo nessun guaio”. Come finirà questa storia, sembra ancora presto per dirlo. Speriamo che nel frattempo, Hiro possa tornare a casa, calmando così le acque, anche perchè le azioni di Nino e Barbara stanno dividendo l’opinione pubblica.