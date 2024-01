Sciagura Mediaset, licenziamento in tronco proprio per lui: si scatena la bufera sull’azienda | I Motivi sono orribili

Caos in Mediaset per via di quel caso di licenziamento, di cui è venuta a conoscenza l’opinione pubblica. Le polemiche e il confronto sono all’ordine del giorno nella nota emittente televisiva.

Mediaset, è la nota emittente televisiva privata che da anni si batte a colpi di share con la Rai, considerata sua “acerrima nemica”. Ovviamente si scherza, ma sicuramente la competizione è a livelli altisonanti, motivo per cui il palinsesto di entrambe le aziende, è studiato a tavolino.

Ma attorno alle emittenti televisive, come sempre, non si parla solo di programmi, attori e conduttori stipendiati dall’azienda, ma anche da tutti quei fatti interni e scandali vari, che molto spesso vediamo direttamente attraverso i servizi di Striscia la notizia. A tal proposito un recente licenziamento ha fatto molto discutere in rete, soprattutto per le parole rilasciate dall’ex dipendente di Pier Silvio Berlusconi.

Il licenziamento in tronco

A seguito di questo caso, di cui vi parleremo a breve, non solo il diretto interessato, ma anche molti utenti sui social, stanno facendo il paragone di come Mediaset, avrebbe trattato il caso di Giambruno e di questo dipendente, o meglio ex, accusati di scenari simili. Ovviamente la situazione è molto delicata e sicuramente sarà trattata nella giusta sede da persone competenti.

I follower possono dire la loro ovviamente, ma alla fine bisogna analizzare le varie sfaccettature, che soltanto chi di dovere nel campo giuridico, dopo aver analizzato i vari casi, deciderà come meglio comportarsi, seguendo le norme giuridiche vigenti. Così come anche Mediaset si comporterà di conseguenza in merito alle loro politiche aziendali.

Il cameraman denunciato

Il quotidiano Leggo, ha riportato una vicenda che ha come protagonisti Mediaset e un loro ex cameraman 55enne, il quale è stato licenziato per “presunti comportamenti molesti”, come possiamo leggere nell’articolo, in quanto denunciato da due stagiste, che non avrebbero gradito i suoi atteggiamenti. Secondo le lavoratrici, l’uomo si sarebbe spesso approcciato a loro con frasi quali: “è fortunato il tuo ragazzo, hai proprio un curriculum completo, non ti manca niente”.

Mentre in un’altra occasione, da come hanno raccontato, gli avrebbe massaggiato la schiena nella zona del reggiseno e altre dichiarazioni. Per questo motivo, Mediaset avrebbe deciso di licenziarlo in tronco. Il diretto interessato nega le accuse e tramite il suo avvocato fa sapere di aver ricevuto un “trattamento diverso ricevuto rispetto ad Andrea Giambruno”, come leggiamo dall’articolo di Leggo. Non si sa quindi come finirà questa storia e chi alla fine avrà ragione. Non ci resta che attendere la chiusura del processo.