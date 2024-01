Luca Argentero, spunta fuori una clamorosa verità: l’attore coinvolto in una ‘faida’ familiare

Luca Argentero, spunta un retroscena nascosto per anni. L’attore è stato coinvolto in una ‘faida’: “..non erano felici”

Luca Argentero è uno degli attori più amati sia del piccolo che del grande schermo. Classe 1978 nasce a Torino in una famiglia umile e per soddisfare i suoi bisogni, inizia a lavorare come barman in una discoteca. Allo stesso tempo, prosegue un percorso accademico e consegue una laurea in Economia e Commercio.

Nel 2003 diventa famosissimo nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello in cui riesce a far emergere la sua personalità. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ammesso di aver accettato di entrare nella casa di Cinecittà “per soldi“.

L’attore torinese si classifica al terzo posto e riscuote un successo inimmaginabile: “Calcolai che se avessi vinto la cifra in palio avrei potuto riposarmi un poco e decidere che cosa fare del mio futuro, visto che mi ero appena laureato“.

Da quel momento inizia il percorso artistico di Argentero che, prima come modello e poi come attore professionista, diventa uno dei volti più celebri della televisione italiana.

Luca Argentero, il dottore più amato della tv

Luca Argentero inizia la sua carriera da attore nel 2005 quando viene selezionato nel cast di “Carabinieri“. Negli anni seguenti, il suo percorso professionale inizia a consolidarsi ed ottiene ruoli sempre più importanti in fiction televisive e film per il grande schermo. Recita per i più grandi registi internazionali come Ferzan Ozpetek, Michele Placido e Jesus Garces Lambert.

Luca Argentero è diventato il protagonista principale del “medical drama” che sta appassionando l’Italia intera. Dal 2020 è nel cast di “Doc -nelle tue mani“, una fiction televisiva ambientata nelle corsie d’ospedale dove Luca interpreta il Dottor Andrea Fanti. Dall’11 gennaio è in onda la terza stagione della fiction ed è record di ascolti. La terza puntata ha registrato uno share del 27,5% e oltre 5 milioni di telespettatori sintonizzati su Rai 1.

Luca Argentero, spunta la clamorosa verità

Luca Argentero da circa 9 anni è legato sentimentalmente a Cristina Marino ed hanno creato una meravigliosa famiglia con la nascita di Nina Speranza nel 2021 e Noè Roberto nel 2023. I due si conoscono nel 2015 sul set di “Vacanze ai Caraibi” e nonostante i 13 anni di differenza d’età, iniziano una romantica storia d’amore.

Durante un’intervista rilasciata a “Mamme Dilettanti”, Cristina ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà con la sua famiglia: “L’ho conosciuto quando avevo solo 24 anni. I miei genitori non erano felici per una serie di cose“. Ma Luca ha saputo conquistare tutti con la sua eleganza: “Nessun uomo aveva dormito a casa mia prima di Luca. Mio padre siculo doc non l’aveva mai permesso a nessuno. Ma alla prima cena Luca ha saputo conquistare mio padre tanto da essere invitato a rimanere a dormire a casa“.