Amadeus, accuse gravissime proprio su di lei: tutta colpa del suo successo | Lacrime a fiumi

Amadeus, non può accettare quelle critiche. La famosissima attaccata per colpa del suo successo: di seguito i dettagli

All’anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ma tutti lo conoscono come Amadeus ed è conosciuto e amato dall’Italia intera. Si tratta di uno dei più grandi conduttori televisivi, destinato a scrivere un pezzo di storia della televisione italiana.

Classe 1962, Amadeus debutta nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta e si dedica all’attività radiofonica. Grazie al cacciatore di talenti Claudio Cecchetto, Amadeus avvia il suo percorso professionale a Radio Deejay.

Agli inizi degli anni Novanta, avvia la carriera nel piccolo schermo e conduce il Festivalbar e “Buona Domenica“. Nel 1999 passa definitivamente in Rai e si impone come re dei quiz game tra cui “L’Eredità”, “I soliti ignoti” e “Reazione a catena”.

Amadeus ha realizzato il grande sogno di diventare un conduttore televisivo, ma l’apice del successo arriva nel 2020 quando presenta il Festival di Sanremo. Giunto alla sua quarta edizione, ha ammesso: “La mia intenzione è di fermarmi qui. Aver raggiunto il traguardo di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore“.

La vita privata di Amadeus

Amadeus è diventato ormai un’icona della televisione italiana, ma è anche un uomo di famiglia. Nel 1993 sposa Marisa Di Martino e dal loro amore nasce la primogenita Alice che oggi ha 25 anni. Terminato il matrimonio, negli studi dell’Eredità conosce Giovanna Civitillo, la ballerina della famigerata “scossa”.

Tra il conduttore e la ballerina si crea un profondo legame sugellato dal matrimonio e dalla nascita di Josè. “Nella mia vita privata c’era mia figlia, ero single da due-tre anni e vivevo serenamente la mia condizione: avevo 40 anni e non pensavo al grande amore, ero già stato fortunato nel lavoro. Poi è arrivata lei e ho capito immediatamente che era la donna della mia vita: ho provato emozioni che non avevo mai provato. E non ci sbagliavamo: ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici”, ha ammesso Amadeus a Chi.

Amadeus, le accuse proprio su di lei

Sono passati ormai 21 anni da quando Amadeus ha incontrato il vero amore negli studi televisivi dell’Eredità. Giovanna Civitillo ha sempre accompagnato e sostenuto suo marito nelle esperienze importanti di vita e soprattutto nei traguardi professionali. Anche nella quinta edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus, l’ex ballerina sarà seduta in prima fila per sostenere suo marito.

Ma non è tutto poichè sarà anche l’inviata de La Vita in Diretta e condurrà uno speciale sul Festival su RaiRadio2. Non sono mancate le accuse degli haters nei confronti di Giovanna e l’ex ballerina ha ammesso a Novella 2000: “Mi accusano di essere ‘raccomandata’ e ‘la moglie di’, eppure la mia presenza in Rai, come ballerina, risale al 1996, tempo in cui io e Ama nemmeno ci conoscevamo. Con buona pace degli odiatori ho una consapevolezza di me stessa che nessuno può scalfire“.