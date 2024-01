Gf, concorrente minacciata proprio da un collega: quello che sta succedendo nella casa è gravissimo | Rischio chiusura

E’ caos al Grande Fratello, dopo le accuse rilasciate dalla gieffina nei confronti del collega di avventure, la regia ha cambiato inquadratura. Le sue parole sono molto gravi, cosa avrà voluto dire?

L’aria che si respira al Grande Fratello non è sicuramente quella di un clima rilassante e giocoso, come in realtà dovrebbe essere questo reality, essendo che comunque a prescindere dal montepremi, dovrebbe essere visto solo ed esclusivamente come un gioco televisivo. In realtà è impossibile che sia così, in quanto mettere insieme un gruppo di persone, tutte competitive, con un proprio carattere, non è mai una cosa semplice da gestire.

A prescindere dagli animi che sono molto accesi ultimamente e le varie litigate lo dimostrano, tra le ultime quella sicuramente tra la Vatiero e la Luzzi, è emerso un fatto molto preoccupante. La gieffina ha accusato il gieffino, con parole molto gravi, tant’è che dalla regina hanno preferito cambiare immagine.

Le accuse della gieffina al collega del GF

Non solo la situazione che si sta verificando al Grande Fratello pare essere ingestibile e comunque non appassionare molto il pubblico da casa, secondo i dati dello share, ma una nuova ipotesi, emersa dall’articolo di galleriaborghese.it, ha aperto un nuovo scenario. Da quello che si legge, pare che dai vertici Mediaset, non siano contenti di questa edizione del GF, la quale sarebbe dovuta essere la svolta, la rinascita, rispetto ai fatti incresciosi visti nell’ultima edizione vip del reality.

A quanto pare, Pier Silvio Berlusconi and company, starebbero pensando di affidare ad un altro conduttore, la prossima edizione del Grande Fratello. Non si sa come potrebbe prendere una tale decisione il direttore del settimanale Chi, sta di fatto che in molti hanno appoggiato questa tesi. Ovviamente è solo un pettegolezzo e in attesa di informazioni certe, non ci resta che attendere e vedere come finirà questa edizione.

monia: “ieri non c’ho capito niente, mi è sembrato di essere sola”

monia: "ieri non c'ho capito niente, mi è sembrato di essere sola"

bea: "max è capace di tutto! a me mi ha fatto molestie vere"#grandefratello

Cosa voleva dire?

Tornando a noi, durante una discussione tra Beatrice Luzzi e Monia La Ferrera, l’ex attrice di Vivere, ha mosso delle accuse molto gravi nei confronti di Massimiliano Varrese: “Max è capace di tutto. Guarda Monia, a me ha fatto molestie vere…”, ha dichiarato Beatrice, la quale stava proseguendo il discorso, chiuso poi dalla regia, i quali hanno spostato le telecamere. Non si sa cosa volesse dire la Luzzi e soprattutto a quali molestie si stava riferendo.

Non si sa se questa dichiarazione verrà trattata in puntata con Alfonso Signorini, quel che è certo è che i fan sono preoccupati, in quanto non capiscono cosa stia succedendo tra Varrese e la Luzzi. Prima di giudicare però, bisognerà capire esattamente cosa volesse dire Beatrice, sperando quindi che le diano modo di spiegare questa preoccupante confessione.