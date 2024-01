Romina Power, lieto annuncio per la cantante: la sua vita sta cambiando per sempre | Notizia travolgente

Romina Power, al settimo cielo per la lieta notizia. La sua famiglia si allarga e la vita cambia drasticamente

Giunta al compimento dei 72 anni, Romina Power continua ad incantare i telespettatori con il suo charme e l’eleganza che da sempre l’ha contraddistinta. Classe 1951, nasce a Los Angeles in una famiglia di famosi attori hollywoodiani.

Suo padre, innamorato della capitale italiana, decide di chiamarla Romina. Così, a soli 9 anni, si trasferisce in Italia con sua madre a seguito della morte del suo papà Tyrone Power. A soli 15 anni, la giovane americana diventa il simbolo del Piper, il locale esclusivo di Roma.

Nel 1976 viene selezionata per recitare nel musicarello “Nel sole“, tratto dalla hit in cima alle classifiche di Albano Carrisi. Tra l’attrice ed il cantautore pugliese è amore a prima vista tanto che iniziano una meravigliosa storia d’amore.

Raggiunta la maggiore età, Romina e Albano convolano a nozze nel 1970 a Cellino San Marco e diventano una delle coppie più amate dall’Italia. Avviano anche una collaborazione professionale e creano brani memorabili come “Felicità“, “Nostalgia canaglia“, “Il ballo del qua qua” e moltissimi altri.

La ‘coppia più bella del mondo’

Romina Power e Albano Carrisi resteranno per sempre nell’immaginario collettivo per la storia d’amore che ha fatto sognare milioni di fan. Dopo essersi giurati amore eterno il 26 luglio 1970, mettono al mondo 4 figli: Ylenia, Yari, Christel, Romina Jr.

Tuttavia, la coppia più bella del mondo inizia a vivere la crisi coniugale a seguito della misteriosa scomparsa della primogenita Ylenia a New Orleans. Nella notte di capodanno tra il 1993 e il 1994, la tragedia mina definitivamente il loro rapporto idilliaco poichè Albano accetta di aver perso sua figlia, mentre Romina non si arrende e la cerca disperatamente. Dopo tante incomprensioni e litigi, nel 1999 si separano legalmente dopo circa 3o anni d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Romina Power, al settimo cielo per la lieta notizia

Romina Power ha vissuto uno di quei dolori lancinanti che non può essere colmato con il passare del tempo, ovvero la perdita di sua figlia Ylenia. Ancora oggi non si hanno notizie certe circa la presunta morte dell’allora ventiquattrenne primogenita. Tuttavia, non sono mancate anche le gioie nella vita della Power e negli ultimi giorni si festeggia un lieto evento.

E’ fiocco azzurro in casa Carrisi-Rastelli per la nascita di Alex Lupo. Romina Jr Carrisi ed il regista Stefano Rastelli hanno messo al mondo il loro bambino, nonchè quarto nipote della coppia iconica della televisione italiana. A darne annuncio è stata proprio Romina Power con un post pubblicato su Instagram: “La fossetta più adorabile, da baciare. Ben arrivato, Alex Lupo, baby della mia baby. Ti adoro“.