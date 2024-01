Pippo Baudo, la notizia sconvolgente: quello che è successo è davvero preoccupante | Tutta colpa di un conduttore

I fan di Pippo Baudo sono rimasti senza parole, in quanto nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Dai fatti che ognuno di noi ricordava, questo nuovo dettaglio emerso ha spiazzato tutti quanti. Ecco che cos’è successo con il noto conduttore.

Pippo Baudo non ha bisogno di grandi presentazioni, in quanto da che ognuno di noi ha memoria, possiamo ricordarlo sempre alla conduzione di uno dei tanti programmi che mamma Rai, gli ha dato “in gestione”. Con la sua simpatia e la sua professionalità ha veramente segnato un’epoca nella televisione italiana, passando addirittura dal bianco e nero al colore, cioè un fatto veramente impressionante.

Oggi di anni il buon Pippo ne ha 87 e da diversi anni ha lasciato il mondo della televisione, per godersi la sua meritata pensione, anche se a detta di Orietta Berti, la sua e quella dell’amico conduttore vedevano assegni mensili veramente bassi. Ed è proprio in merito agli anni di conduzione che si concentra il discorso su Baudo.

Pippo Baudo e la notizia sconvolgente sul conduttore

Pippo Baudo come sapete benissimo è stato definito il re della televisione italiana, perchè veramente lui ha fatto la storia, ha visto il cambiamento e l’ha abbracciato senza problemi, riuscendo a rimanere sempre attuale, anno dopo anno. Sicuramente in molti associano il suo volto al Festival di Sanremo, anche perché di conduzioni ne ha viste tante. Lui c’era fin dagli esordi, quando si esibivano solo pochi cantanti senza ospiti o altri eventi inediti e lo scopo ultimo del pubblico da casa era quello di ascoltare i brani dei loro idoli in televisione.

Baudo ha visto il playback, ha visto cantanti agli esordi diventati poi super star, come per esempio Vasco Rossi, il quale, diciamocelo, non fu capito subito dal festival. Insomma, la sua vita è stata ricca di emozioni e di episodi epici, come per esempio la famosa “toccatina” da parte di Roberto Benigni. Dopo questa vita adrenalinica, il noto conduttore si gode il relax con la sua famiglia, concedendo ogni tanto qualche piccola apparizione, come quella del 2021 a Ballando con le stelle, da Milly Carlucci.

Record battuto

Tornando a noi, durante lo speciale Rai, condotto da Carlo Conti, Rischiatutto 70, Pippo Baudo aveva dichiarato: “Il mio più grande amore è Sanremo, ne ho fatti 13…dillo ad Amadeus, ne ha fatti 13. Avoja a camminare tu…”, aveva poi aggiunto scherzosamente.

In realtà tutti quanti noi abbiamo sempre pensato che il re indiscusso fosse Pippo Baudo e in seconda posizione, un altro grande della conduzione cioè Mike Bongiorno. In molti parlando, pensavano quindi che Ama fosse al terzo posto della classifica. Ma Eddy Anselmi, nel suo canale podcast, Sanremo Express, ha rilasciato tutta un’altra verità che ha lasciato tutti senza parole: “Amadeus celebrerà la quinta edizione condotta consecutivamente come Mike Bongiorno, dal 1963 al 1967 e Pippo Baudo, dal 1992 al 1996…Ma attenzione, Amadeus batte già un record, perché quest’anno celebrerà 25 serate consecutive…Baudo e Mike Bongiorno presentavano consecutivamente festival con meno serate…”.

Rilasciando poi la dura steccata che sicuramente avrà lasciato Pippo basito: “Pippo Baudo si ferma così a 22 serate consecutive. E Mike Bongiorno a 15 serate consecutive, come quelle totalizzate da Carlo Conti in soli 3 Festival. Amadeus, invece, è già a 20 con i primi quattro Festival”, concludendo: “e tra meno di un mese arriverà a 25. E sarà ufficialmente il conduttore che ha condotto più serata del festival di Sanremo nella storia”.