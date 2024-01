Cristiano Iovino smentisce tutto: tutta la verità su Totti e Blasi arriva come un boomerang

Nuove indiscrezioni in merito al divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti. A rivelare la sua verità, ci ha pensato Cristiano Iovino, il quale ha smentito totalmente quello che abbiamo sentito a, Unica.

Il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha generato sentimenti contrastanti nel cuore dei loro fan, i quali comunque, a prescindere da tutto, ci sono rimasti molto male, dopo aver appreso la notizia della loro rottura. Dopo un breve periodo di assestamento, nel quali i follower hanno cercato di abituarsi all’idea di vederli separati, si sono susseguiti tutta una serie di eventi che hanno lasciato tutti senza parole.

Tra i vari aneddoti, siamo giunti al docufilm Netflix, Unica, nel quale la Blasi rilascia la sua verità. A smentire totalmente quanto detto dalla conduttrice però, ci ha pensato Cristiano Iovino, il famoso “ragazzo del caffè”, il quale ha rilasciato una verità totalmente diversa contro Ilary e Francesco.

La verità di Cristiano Iovino su Totti e la Blasi

Giusto per fare il punto della situazione in merito al divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi, sono successe un pò di cose dopo il loro annuncio. Abbiamo sentito parlare un pò di tutto, dall’identità dei loro nuovi compagni, al caso dei rolex, fino ad arrivare al docu-film, Unica e al libro, Che stupida.

In questi ultimi due, abbiamo scoperto la verità di questa storia dal punto di vista della Blasi, la quale aveva parlato ampiamente del “ragazzo del caffè”, dichiarando di non essere mai andata oltre con lui, chiarendo quindi il punto di non aver mai tradito Totti. Adesso invece spunta una nuova verità e il popolo del web non sa più cosa pensare.

Nuova dichiarazione

Da pochi giorni è emersa una nuova verità sul caso di Ilary Blasi e Francesco Totti, questa volta dal punto di vista di Cristiano Iovino, alias il “ragazzo del caffè”. Lui ha smentito totalmente le parole della Blasi, dichiarando che tra loro c’era stata “una frequentazione intima“, quando lei era ancora sposata. Inoltre rivela: “In realtà non avrei voluto parlare dell’argomento…Però mio malgrado sono stato continuamente tirato in ballo…” e ancora: “è uscita la notizia che indica il mio nome come testimone principale di Francesco Totti nella causa di separazione…”.

Infine il personal trainer prosegue: “Sì, era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano…”. Queste sue dichiarazioni hanno alzato un polverone mediatico senza precedenti, dividendo l’opinione pubblica, c’è chi attacca Iovino, chi la Blasi e chi Totti. Chi starà dicendo la verità?