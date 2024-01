Rai, indiscrezione: quello che stanno proponendo i vertici Rai è clamoroso | C’entra Amadeus

Spuntano nuove indiscrezioni in merito alla Rai, vi diciamo solo che c’entra Amadeus, il quale sarà determinante per questo nuovo effetto domino. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Amadeus, nonostante venga criticato da alcuni, traina da diversi anni sia il Festival di Sanremo, sia mamma Rai, la quale grazie al noto conduttore, è riuscita a portarsi a casa, moltissimi punti di share. Ma non solo, in quanto, il kermesse canoro ha ottenuto un notevole successo in più fronti.

Lo chiamano “effetto Amadeus“, ma cosa vuol dire di preciso? Da queste nuove indiscrezioni sulla Rai, i telespettatori possono capire molte più cose. E’ palese come il festival sia molto di più di un’esibizione canora, per questo si ripete da anni, da decenni.

Nuove indiscrezioni della Rai

Prima di proseguire oltre, volevamo svelarvi una delle ultime rivelazioni che ha confidato Amadeus, ai microfoni di Viva Rai2, dal suo amico Fiorello. Come saprete ormai benissimo, il Festival di Sanremo di quest’anno, andrà in onda, sempre su Rai 1, in prima serata, dal 6 al 10 febbraio. Oltre ai vari concorrenti che saranno in gara, già svelati dal direttore musicale in passato, adesso siamo pronti a parlarvi di cosa vedrete il 9 febbraio.

In quella data ci sarà lo spazio riservato ai duetti e i nomi rilasciati da Ama, sono veramente eccezionali. Ve ne sveliamo qualcuno, per esempio assisteremo all’esibizione di Angelina Mango, la quale omaggerà suo papà Mango, con il suo brano storico, La rondine o ancora sentiremo nuovamente Alessandra Amoroso insieme ai BoomDaBash o Diodato e Jack Savoretti. Oltre a loro ce ne sono ancora molti altri che vi consigliamo di andare a visionare.

I guadagni grazie al Festival di Sanremo

Come possiamo leggere dall’articolo pubblicato da, Il fatto quotidiano, il Festival di Sanremo, ha portato nelle casse di mamma Rai, ben 50 milioni di euro lo scorso anno e secondo le stime de, Il Sole 24 ore, quest’anno sarà nuovamente un successone. Secondo le previsioni rilasciate, il kermesse canoro in questa edizione 2024, potrebbe arrivare addirittura a 56 milioni di euro.

Tutto questo guadagno è dovuto non solo alla bravura di Amadeus, ma anche al fatto che gli sponsor investono senza problemi, essendo già sicuri dei risultati che il conduttore ha portato “a casa” in tutti questi anni. Grazie a Rai Pubblicità, durante i giorni di esibizione, ci saranno sponsor di prestigio che contribuiranno ai guadagni del Festival, come per esempio Coca-Cola, Mutti, Costa Crociere e altri ancora.