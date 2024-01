Andrea Giambruno, altro che addio: quello che nasconde il giornalista è gravissimo

Andrea Giambruno, nasconde la verità a tutti. Siamo sicuri che il suo sia un addio definitivo? Di seguito i dettagli

Andrea Giambruno è un giornalista ed un conduttore televisivo che negli ultimi mesi è balzato agli onori della cronaca a causa di alcuni fuorionda diffusi da Striscia la Notizia. Sono ormai noti i contenuti sessisti e volgari presenti nei video trasmessi dal tg satirico.

A causa del clamore mediatico, Andrea ha subito diverse conseguenze in molti ambiti della sua vita. Primo fra tutti a livello professionale. Dal 2022 Giambruno conduce “Diario del giorno” in onda su Rete 4. Tuttavia, dopo la bufera mediatica, decide di abbandonare il suo impiego.

“Andrea Giambruno, dispiaciuto per l’imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video del programma “Diario del giorno”, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale“, si legge in un comunicato di Mediaset.

Ma non è tutto poichè le conseguenze sono state atroci soprattutto nella sua vita privata e sentimentale. Legato a Giorgia Meloni da circa 10 anni, Giambruno è stato lasciato dalla sua consorte in onore del ruolo istituzionale che ricopre.

Andrea Giambruno, l’addio a Giorgia Meloni

A seguito dei fuorionda diffusi da Striscia la Notizia, si è scatenato il caos nella vita di Andrea Giambruno. Lo scorso 20 ottobre, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia con un post pubblicato su Instagram la rottura definitiva dal suo compagno.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto“, sono le parole del Premier.

Andrea Giambruno, nasconde un grande segreto

Andrea Giambruno, giornalista e conduttore televisivo, si trova nel mirino di cronisti e giornali a causa del suo comportamento discutibile diffuso da Striscia la Notizia. Memorabili sono gli scatti di Andrea mentre trasloca a seguito della rottura con Giorgia Meloni. Tuttavia, sono in molti a pensare che l’ex conduttore di “Diario del giorno” nasconda un segreto.

Come riporta Diva e Donna, il 15 gennaio Giorgia ha festeggiato il suo 57esimo compleanno a casa della sorella Arianna. “A sorpresa, è arrivato un ospite speciale, l’ex compagno Andrea Giambruno e papà di sua figlia Ginevra”, scrive il settimanale. Siamo proprio certi che quella decennale storia d’amore sia finita in un lampo? Il direttore di Diva e Donna non esclude un ritorno di fiamma e scrive: “Persone vicine alla coppia non escludono che, magari nei prossimi mesi, possa esserci una ricomposizione ufficiale”.