Bianca Berlinguer su tutte le furie dopo l’accusa in diretta televisiva: la conduttrice replica senza pietà

Bianca Berlinguer litiga in diretta con l’ospite del programma, per via di quella domanda che l’ha fatta infuriare. Ecco che cos’è successo e soprattutto che cosa è stato detto alla conduttrice.

E’ la nota conduttrice che da qualche tempo a questa parte, dopo aver detto addio alla Rai, ha iniziato a lavorare per l’emittente rivale, cioè Mediaset. Attualmente, Bianca Berlinguer è alla conduzione di due programmi, E’ sempre Cartabianca e Prima di domani. Con lei sempre il suo solito staff, Mauro Corona incluso, il quale appare di sovente anche in collegamento da casa sua.

La conduttrice tratta argomenti di cronaca e di politica, quindi come succede di sovente in questi programmi, le litigate e le urla sono all’ordine del giorno. In un dibattito ci sono sempre due fazioni contrarie, motivo per cui si tende ad esprimere ognuno la propria opinione, finendo spesso per battibeccare con l’altro.

Il litigio tra Bianca Berlinguer e l’ospite

Per quanto Bianca Berlinguer cerchi sempre di mantenere l’ordine nei suoi programmi, è naturale che gli animi si accendono quando si parla di argomenti delicati quali la cronaca, la politica, la legge e così via. Tutti vogliono avere la loro ragione, ognuno pensa di poter parlare sopra all’altro ed è così che scoppiano i litigi. La Berlinguer ha una storia familiare tale per cui ha i suoi sostenitori ma anche chi l’attacca soltanto per via del suo cognome.

Qui ovviamente il pensiero è soggettivo, in quanto dipende molto dalla propria preferenza politica. Questo sentimento l’abbiamo visto durante una delle ultime puntate andate in onda di, E’ sempre Cartabianca, dove tra la conduttrice e l’ospite è nato un dibattito molto acceso. Ecco che cos’è successo.

Bianca Berlinguer risponde a tono ad Alessandro Sallusti 👏#ESempreCartabianca pic.twitter.com/yfLsGoR7zO — ema❄️ (@Emab_03) January 23, 2024

Ecco quali sono state le sue parole

Come dicevamo, durante una delle ultime puntate andare in onda di, E’ sempre Cartabianca, i telespettatori hanno assistito ad un dibattito molto acceso tra Alessandro Sallusti e Bianca Berlinguer. Il primo ha chiesto a gran voce: “visto che c’è una risoluzione della Commissione Europa che equipara il nazifascismo al comunismo – io chiedo a Gad Lerner e Bianca Berlinguer se si dichiarano anticomunisti.”

Per tutta risposta, Lerner ha ribadito: “Io no, ma è una domanda sgradevole rivolta a Bianca” ed è qui che è intervenuta la Berlinguer: “Lui deve tirare in ballo sempre la mia storia personale ma io non mi sottraggo, caro Alessandro Sallusti, a domande che riguardano la mia storia personale, anche se lo trovo davvero molto sgradevole…”. Vi riportiamo il video con il dibattito completo in modo che possiate farvi un’idea dell’accaduto.