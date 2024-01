Costantino Vitagliano, la malattia che non lo lascia vivere: finalmente svela di che si tratta

Costantino Vitagliano, la lunga battaglia contro quella terribile malattia che lo ha distrutto. Di seguito i dettagli

Alto, fisico statuario e corpo scolpito, Costantino Vitagliano ha conquistato l’Italia intera con i suoi occhi color mare ed il suo sguardo misterioso. Nasce nel 1974 in un paese nella periferia di Milano, ma ha origini campane.

Dopo aver fatto esperienza come barista e cubista, la sua vita cambia drasticamente nel 2003. Viene selezionato da Maria De Filippi come tronista di Uomini e Donne. Sono infinite le corteggiatrici che scendono le scale per conoscere solo Costantino, ma le sue attenzioni si focalizzano su Alessandra Pierelli.

Il dating show rappresenta un’importante vetrina per Costantino che, subito dopo la scelta, viene catapultato nel mondo dello spettacolo. Intraprende una carriera da modello, posa per il calendario Max ed è testimonial di diversi brand internazionali.

Nel 2005, l’ex tronista debutta al cinema nel film “Troppo belli” e cinque anni dopo in “Vacanze a Gallipoli”. Vitagliano non si fa sfuggire la carriera nel piccolo schermo e nel 2016 diventa un concorrente del Grande Fratello Vip, ma viene eliminato alla seconda puntata.

Costantino Vitagliano, l’appello ai suoi followers

Costantino Vitagliano è vicino al compimento del cinquantesimo anno d’età, ma prima di festeggiare questo importante traguardo, deve superare un grande ostacolo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scoperto di essere affetto da una terribile malattia ed ha voluto lasciare un videomessaggio ai suoi followers.

“Auguro a tutti i miei amici e nemici di realizzare tutti i loro sogni, di diventare ricchi e famosi in modo tale che capiranno che quella non è la felicità“, ha raccontato Costantino con un video pubblicato su Instagram. Vediamo insieme quale malattia sta tormentando Costantino Vitagliano.

Costantino Vitagliano, la lotta contro la malattia

Costantino Vitagliano non è solo un personaggio pubblico molto amato dagli italiani, ma è anche un amorevole papà di una bambina di 8 anni di nome Aylai. Oggi, il modello sta affrontando uno dei periodi peggiori della sua vita a causa di una malattia rara autoimmune che gli è stata diagnosticata.

Durante l’intervista rilasciata a Verissimo, Costantino ha raccontato: “Ho una massa che mette in pericolo l’aorta quotidianamente e mi costringe a prendere farmaci. Tutti i giorni prendo dosi da cavallo di cortisone che mi da picchi di energia poi passo a momenti di forte stanchezza”. Si tratta però solo di tentativi poichè non ci sono dei farmaci precisi che possano migliorare la sua situazione clinica.