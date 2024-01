Chiara Ferragni, questa volta la fa grossa: ecco la nuova strategia che innoridisce il pubblico

Chiara Ferragni, pronta una nuova strategia per pulire la sua immagine. Questa volta l’ha fatta davvero grossa

Sono mesi difficili per Chiara Ferragni che, a causa di alcuni atteggiamenti scorretti, ne sta pagando le conseguenze sia dal punto di vista legale che mediatico. La star del web, dopo tanto successo, sta attraversando la sua prima crisi professionale.

La collaborazione con il brand Balocco ha messo in seri guai l’influencer. Seguita da milioni di followers, Chiara aveva promesso di devolvere in beneficienza l’intera somma ricavata dalla vendita dei pandori natalizi che portavano anche la sua firma.

Denaro che non è mai arrivato a destinazione, ovvero all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La vicenda è stata resa pubblica dopo che la Ferragni è stata multata dall’Antitrust per “pratica commerciale scorretta“. Il video di scuse pubblicato su Instagram non è bastato a placare gli animi degli acquirenti arrabbiati.

Oggi, l’imprenditrice digitale è indagata per truffa aggravata dalla Procura di Milano. La procedura giudiziaria prosegue non solo per il caso del Pandoro Gate, ma è messa in dubbio anche per la collaborazione delle uova di Pasqua e per la bambola Trudi.

Chiara Ferragni, la bufera non si placa

Sono tantissime le persone che non hanno accettato e perdonato il comportamento di Chiara Ferragni. Errare è umano, ma farlo su un tema delicato come la beneficienza può essere addirittura imperdonabile. Infatti, a seguito del Pandoro Gate, i followers sono diminuiti notevolmente: il 26 dicembre 2023 erano 29.581.995, mentre oggi sono 29.392.867.

La strategia del silenzio per far calmare le acque non è servita a molto. Così Chiara ha tentato di riapparire sui social in punta di piedi. Prima una foto con Paloma, poi con i suoi bambini e ancora foto di famiglia. La Ferragni non ha partecipato alla Fashion Week, uno degli eventi mondani a cui non è mai mancata. A quanto pare sono tutte strategie studiate a tavolino per cercare di ripulire la sua immagine.

Chiara Ferragni, la nuova strategia che fa infuriare il web

Come è noto, Chiara Ferragni è ricomparsa sui social. Il suo ritorno nelle scene pubbliche sta avvenendo in modo graduale con foto di famiglia, simpatici scatti dei due figli e selfie per mostrare l’acconciatura. Tuttavia, i followers più attenti non hanno potuto far a meno di notare un nuovo dettaglio.

Fino a poco tempo fa, Chiara aveva disattivato i commenti per evitare insulti o attacchi distruttivi da parte degli haters. Dal 23 gennaio, invece, la Ferragni ha riattivato la possibilità di commentare, ma in modo limitato. Cosa significa? Che saranno visibili solo i messaggi affettuosi, le opinioni positive e di incoraggiamento. Con molta probabilità si tratta dell’ennesima strategia studiata con il suo staff per evitare la pioggia di insulti degli utenti e alimentare il gossip che da mesi non le da tregua.