Luca Laurenti, gaffe in diretta tv: “Sto vestito da s***o” | Paolo Bonolis non riesce a trattenersi

Luca Laurenti, scena imbarazzante in diretta televisiva: “Sto vestito da s*****o”. Bonolis non poteva reagire diversamente

Luca Laurenti è un celebre conduttore televisivo ed un comico che da moltissimi anni è in coppia con l’iconico Paolo Bonolis. I due presentatori sono legati non solo da una proficua collaborazione professionale, ma soprattutto da un grandissimo rapporto d’amicizia.

Classe 1963, Luca nasce a Roma e sin dall’adolescenza mostra una grande propensione per la musica e si al pianobar. Tuttavia, la vera svolta arriva nel 1991 quando, al fianco di Bonolis, debutta nel programma “Urka“, in onda su Italia 1.

I due comici danno vita ad un sodalizio destinato a durare per tutta la vita. Formano la coppia più amata della televisione italiana in grado di regalare tantissimo divertimento ai telespettatori. Conducono molte trasmissioni come “Tira&Molla”, “Fantastica Italiana”, “Avanti un altro” e “Ciao Darwin”.

Luca Laurenti si è fatto amare dal grande pubblico non solo per la collaborazione con Bonolis, ma anche per il suo spirito comico e per il tono di voce che ha sempre divertito il grande pubblico.

La vita privata di Luca Laurenti

Luca Laurenti è un personaggio pubblico di grande successo che, fin dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita personale. Dal 1994 è sposato con Raffaella Ferrari e nel 1997 hanno messo al mondo il loro unico figlio Andrea.

A presentare i due attuali coniugi è stato proprio il suo grande amico. “È stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea. Con Raffaella me ‘so risolto. mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia“, ha raccontato Luca a Vanity Fair.

Luca Laurenti, la gaffe in diretta: “Sto vestito da s*****o”

Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono la coppia vincente della televisione italiana che, da oltre 30 anni, regalano moltissimo divertimento al pubblico italiano. Insieme conducono Avanti un altro, un game show in onda su Canale 5 dal lontano 2011. Nel programma televisivo sono previsti moltissimi mini giochi che danno la possibilità ai concorrenti di vincere una somma di denaro.

I due conduttori mettono in scena dei veri e propri siparietti che fanno sempre sorridere. Nell’ultima puntata, Luca è stato il protagonista di una gaffe in diretta televisiva. Travestito da donna e con una lunga parrucca bionda, Laurenti interpreta “Luketta reginetta dei peli superflui”. La concorrente chiede: “Ma stai facendo la domanda?”. La replica di Luca scatena il caos: “No sto vestito da s*****o così“, provocando le risate di Paolo e del pubblico.