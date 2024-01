Gf, la rivelazione di Perla Vatiero smaschera due coinquilini: Alfonso Signorini non sa più cosa inventarsi

Perla Vatiero, la confessione che smaschera gli imbroglioni. Due concorrenti sono nei guai e Alfonso è una furia

Perla Vatiero, 27enne originaria della provincia di Salerno, è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello. La sua partecipazione al reality si sta rivelando efficace per le dinamiche che ha creato e che fanno letteralmente impazzire il grande pubblico.

La sua notorietà inizia nel 2023 quando partecipa a Temptation Island con il suo partner Mirko Brunetti. I due sono fidanzati da 5 anni, ma decidono di mettere alla prova il loro amore a causa di alcune incomprensioni di coppia e della monotonia della convivenza.

Al termine del viaggio nei sentimenti, Perla Vatiero decide di proseguire la sua strada senza Mirko. Gli ex fidanzati iniziano nuove frequentazioni con i single Igor Zeetti e Greta Rossetti. Il destino, forzato dalla produzione e da Alfonso Signorini, li fa rincontrare qualche mese dopo nella casa più spiata d’Italia.

Oggi Perla Vatiero è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello. Si è fatta amare dal pubblico per la sua schiettezza e genuinità, ma anche per gli scontri con gli altri inquilini.

Perla Vatiero, è guerra con la famosissima

Perla Vatiero, fin dal suo ingresso al Grande Fratello nel novembre 2023, è riuscita a creare diverse dinamiche che attirano l’attenzione dei telespettatori. Oltre alla storia d’amore con Mirko, l’imprenditrice salernitana è protagonista di diversi scontri con l’attrice Beatrice Luzzi.

Tra le due non scorre buon sangue e di questo non ne hanno mai fatto mistero. Tuttavia, a peggiorare la situazione sono le dichiarazioni di guerra che Beatrice ha rivolto a Perla. In diverse occasioni, la Luzzi ha ammesso di volere una sfida al televoto con la sua nemica: “Non vedo l’ora di arrivare a duello con la bulletta, Rosa Ricci“, “Sto buona per due settimane, poi voglio un televoto, io e la regina del trash accanto” e ancora “Vorrei andare in nomination io e Perla da sole, così la facciamo finita subito. Non ho nessuna voglia di avere a che fare con una bulletta“.

Perla Vatiero, la rivelazione smaschera due coinquilini

Il Grande Fratello 2024 si sta rivelando ricco di colpi di scena e Perla Vatiero ne è la protagonista principale. Il triangolo amoroso con Mirko e Greta è ormai acqua passata, ma la giovane salernitana continua a far discutere a causa degli scontri con gli altri concorrenti. Durante la puntata del 23 gennaio, Perla sgancia la bomba e smaschera due inquilini.

Si tratta dello stilista Stefano Miele, il quale aveva accusato la Vatiero di essere aggressiva e di aver usato un linguaggio poco adeguato al contesto. Il conduttore mostra il video incriminato, ma ciò che emerge è ben diverso da ciò che è stato raccontato. Così, Perla ne approfitta della situazione a suo vantaggio e confessa: «Stefano quando sei in camera con Sergio fate attenzione che anche se le persone dormono poi ascoltano. Alfonso lui ha detto a Sergio “Hai visto, sta andando tutto come volevamo».