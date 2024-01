Amici, finalmente rotto il silenzio sull’addio: il motivo è molto preoccupante | Nessuno se lo aspettava

Finalmente, dopo tante indiscrezioni e speculazioni è stato rivelato il vero motivo di quell’addio ad Amici, che ha lasciato tutti senza parole. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, poiché nessuno l’aveva capito.

In ogni edizione di Amici, a chi più a chi meno, ma i telespettatori si sono sempre affezionati ai vari partecipanti del noto talent di Maria De Filippi. E’ interessante notare l’evoluzione che fanno da quando si siedono per la prima volta su quei banchi. I miglioramenti che fanno, i progressi, fino ad arrivare alla fine dello show, scoprendo così chi vincerà la tanto sospirata coppa.

Mai come in questa edizione però, i fan sono rimasti scioccati, in quanto nessuno si sarebbe mai aspettato quell’addio “doppio”, da parte di due personaggi molto amati. Nel corso delle settimane sono state dette molte parole, ma finalmente adesso è stata svelata la verità.

La verità del loro addio

Dunque, prima di rivelarvi il vero motivo dell’addio dei due cantanti di Amici di Maria De Filippi, volevamo farvi un attimo un sunto di tutta l’intera vicenda. Due studenti del noto talent, in maniera del tutto inaspettata, hanno deciso di abbandonare in fretta e in furia lo show, senza rilasciare nessuna informazione. Come un fulmine a ciel sereno, durante la fine di una puntata del programma, con un comunicato ufficiale, Maria e il suo staff, comunicavano al pubblico che i due ragazzi avevano lasciato per motivi personali.

Da qui in poi di teorie ne sono emerse tante. In quanto innamorati, in molti hanno pensato che la ragazza fosse incinta, altri sostenevano che lei fosse uscita per seguire lui, altri ancora pensavano che fosse stato lui a seguire lei. Insomma i pettegolezzi in questa settimana sui due studenti di Amici, sono stati veramente molto fantasiosi. Adesso però, con un comunicato social, a rilasciare la verità, è stata la stessa cantante.

Il video chiarificatore di Mew

Come avrete già capito, i protagonisti della vicenda sono i due ex cantanti di Amici, Mew e Matthew, i quali per ragioni fino ad oggi incomprensibili, avevano detto addio al noto talent di Maria De Filippi. A svelare il motivo di questa scelta però, adesso, ci ha pensato la stessa cantante: “La depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso era il più bello della mia vita…Entrare ad Amici è stata una salvezza, mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno” e ancora: “Se penso ad Amici, penso a Maria che è incredibile, mi ha aiutata e sostenuta in ogni momento, mi dà appoggio, mi capisce…”.

Infine, parlando della sua salute mentale: “La salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è una priorità, e chi ne soffre sa quanto è difficile essere lontani dai cari. Abbiate il coraggio di dire tutto…”. Vi riportiamo il video di Mew, in modo che possiate sentire il discorso completo della cantante.