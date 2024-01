Harry sorprende la Royal Family: un messaggio può far tornare la pace | Carlo III infuriato

Harry ha sorpreso tutti quanti con quel messaggio, che secondo voci di corridoio avrebbe inoltrato all Royal Family. Cerchiamo di capire di preciso di che cosa si tratta e soprattutto a chi l’ha mandato?

La Royal Family inglese si sa, ha da sempre attirato molta attenzione su di sé, ma non soltanto dai loro sudditi, anche dai fan di tutto il mondo. Le loro vite e le loro vicende personali, a volte purtroppo dai tragici finali, hanno sempre coinvolto l’opinione pubblica.

Tutta la diatriba intercorsa tra re Carlo III e i suoi figli poi, ha fatto molto discutere, come possiamo leggere dai vari articoli a loro dedicati. Se pensavamo di aver letto tutto però, una notizia degli ultimi giorni ha suscitato molto interesse, in quanto pare che Harry abbia mandato un messaggio alla famiglia. Che cosa sarà successo?

Il messaggio di Harry alla Royal Family

E’ un brutto periodo per la Royal Family questo, per quanto riguarda l’aspetto della salute. Come avrete sicuramente sentito, Kate Middleton e re Carlo III, non stanno benissimo. La prima è stata ricoverata subendo un imprecisato intervento all’addome mentre il monarca dovrà subire un intervento alla prostata. Come se non bastasse, anche la duchessa di York, come hanno dichiarato al Mirror, ha informato i suoi sudditi di aver ricevuto una brutta notizia.

A soli sei mesi di distanza dalla diagnosi del tumore al seno, come un fulmine a ciel sereno, Sarah Ferguson, ha scoperto che il neo che ha rimosso era un melanoma maligno. Fergie, com’è chiamata affettuosamente, dovrà adesso attendere di capire se il tumore si sia diffuso o se, come si spera, l’operazione di rimozione sia stata tempestiva.

Sarà un segno di pace?

Tornando a Kate Middleton e re Carlo III, da voci di corridoio, sembrerebbe che i due royal, abbiano ricevuto un messaggio da parte di Harry e Meghan Markle. Come si legge, sui vari quotidiani, pare proprio che i Sussex, una volta appreso dei problemi di salute dei due membri della Royal Family, avrebbero espresso a entrambi la loro preoccupazione. Rinnovandogli i loro sinceri auguri di pronta guarigione.

Per molti, questo gesto, è stato visto come un chiaro segno di pace. Sarà veramente così? Riusciranno Carlo and family a dimenticare tutta la vicenda che li ha visti protagonisti insieme al suo secondogenito e signora? Ovviamente questa, come anche la conferma che questo messaggio sia arrivato veramente, per il momento non avranno risposte certe. Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi in merito.