Michelle Hunziker, viene fuori il suo segreto: la showgirl lo ha rivelato senza troppi giri di parole

Michelle Hunziker, svela il segreto tanto atteso dall’Italia intera. La verità è semplice, ma nessuno poteva immaginarlo

Michelle Hunziker è una showgirl, ex modella e conduttrice televisiva più amata del piccolo schermo. La sua simpatia, la correttezza e la professionalità che ha sempre dimostrato sono stati i suoi punti di forza per una carriera brillante e proficua.

La sua notorietà è dovuta anche alla storia d’amore con il cantautore Eros Ramazzotti. La coppia ha fatto sognare l’Italia intera ed hanno coronato il loro amore con la nascita di Aurora nel 1996. Oggi, Michelle è anche nonna del piccolo Cesare.

Dopo la storia con il cantautore, la showgirl svizzera si innamora di Tomaso Trussardi, amministratore delegato dell’omonima casa di moda. Dal loro amore nascono due bellissime bambine, Sole di 9 anni e Celeste di 8.

Tuttavia, dopo 10 anni di relazione, il matrimonio con l’imprenditore giunge al capolinea. Gli ex coniugi hanno deciso di prendere strade diverse, ma parallele per garantire la serenità delle loro bambine. Dopo un periodo di solitudine, Michelle ha ritrovato la serenità al fianco di Alessandro Carollo.

Michelle Hunziker, un compleanno indimenticabile

Michelle Hunziker è una celebrità del mondo dello spettacolo, amata da milioni di telespettatori per la sua ironia e per la positività che trasmette in ogni situazione. Nasce il 24 gennaio 1977 a Sorengo, in Svizzera, ed ha appena compiuto 47 anni.

Questo compleanno è stato indimenticabile per la showgirl che ha potuto festeggiarlo con il suo grande amore Alessandro Carollo. L’osteopata romano ha colto l’occasione per porgere una dolce dedica alla sua metà e su Instagram scrive: «Qualche anno fa nasceva questo angioletto biondo. Tanti auguri amore mio».

Michelle Hunziker, spunta il suo segreto

Michelle Hunziker, oltre ad essere un personaggio pubblico, è anche una mamma di tre figlie e nonna del piccolo Cesare a cui dedica la maggior parte delle sue attenzioni. Tuttavia, Michelle non ha perso la sua bellezza straordinaria e fin dalla prima campagna pubblicitaria dell’intimo Roberta, ha fatto innamorare milioni di uomini.

Finalmente la showgirl svizzera ha svelato il segreto della sua perfetta forma fisica: “Ma il mio segreto è la costanza. Mi alleno tre volte alla settimana, se riesco anche quattro. Corpo libero, pesi, ginnastica funzionale. E per avere delle ‘iron ciapèt’, tanti squat“. La sua routine è semplice: “mi sveglio presto, verso le 6. E la prima cosa che faccio è una lista di obiettivi da portare a termine. In cima, ovviamente, ci sono le mie figlie e mio nipote. La sera, invece, prima di addormentarmi respiro e mi dedico alla meditazione. Non ne posso fare a meno: mi dà una pace interiore incredibile“.