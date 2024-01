Temptation Island, clamoroso ritorno di due fidanzati: la replica degli utenti è vergognosa | Bufera in corso

Temptation Island, il ritorno di fiamma era inevitabile. Il web non accetta e si scaglia contro i due innamorati

Temptation Island è un programma televisivo targato Mediaset che da ormai 10 anni appassiona il grande pubblico. La prima edizione è andata in onda nel 2005 con il nome di “Vero amore” ed è stata condotta da Maria De Filippi.

Tuttavia, nel 2014 il programma prende il nome di Temptation Island e la conduzione viene affidata a Filippo Bisciglia. Il presentatore romano segue da vicino i viaggi nei sentimenti delle coppie che vogliono mettere alla prova il loro amore o la fedeltà del partner.

In ogni edizione partecipano diverse coppie di fidanzati che affrontano il percorso in due villaggi separati. Trascorrono le giornate in compagnia di giovani uomini e donne single che hanno il compito di tentare i fidanzati per metterli alla prova.

Nel 2018 è andata in onda la versione VIP del docureality e la conduzione è passata nelle mani di Simona Ventura. Tra le coppie dell’edizione vip ricordiamo la partecipazione di Stefano Bettarini, ex marito della presentatrice, al fianco della fidanzata Nicoletta Larini.

Temptation Island 2023, le coppie divise

Temptation Island è un reality in onda su Canale 5 nel periodo estivo. Ogni edizione si rivela un grande successo in termini di ascolti e di clamore mediatico per le vicende che accadono nelle varie puntate. Il 26 giugno 2023 è andata in onda la prima puntata della nona edizione del programma.

Le coppie partecipanti hanno ottenuto un’importante notorietà come accaduto per Mirko Brunetti e Perla Vatiero che hanno deciso di interrompere la loro quinquennale storia d’amore al falò di confronto finale. Tuttavia, dopo la trasmissione, sono diventati dei concorrenti del Grande Fratello ed hanno conquistato l’affetto del grande pubblico. C’è, però, un’altra coppia che sta facendo molto discutere a causa di un ritorno di fiamma inaspettato.

Temptation Island, il ritorno di fiamma fa infuriare il web

Il ritorno di fiamma è uno dei temi che maggiormente colpisce l’attenzione del grande pubblico, soprattutto quando si tratta di storie delicate come quella di Francesca Sorrentino e Manuel Maura. I due giovani partecipano a Temptation Island 2023, ma decidono di uscire separati a causa delle continue mancanze di rispetto del ragazzo.

Sembrava che Francesca avesse capito di dover mettere una pietra sopra a quella storia d’amore che tanto l’aveva fatta soffrire, ma così non è stato. Nell’intervista rilasciata a Verissimo, la coppia ha comunicato di voler riprovare a stare insieme scatenando la furia del web. La Sorrentino però decide di replicare alle accuse con una storia pubblicata su Instagram: “Essere esposti pubblicamente non significa essere il pungiball dove scaricare la propria frustrazione e problemi personali…Credo ci sia un limite e quel limite viene superato quando si a ledere tutto ciò che viene tenuto riservato e privato tra cui la mia vita professionale“.