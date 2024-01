Anna Oxa, dopo il Festival di Sanremo spunta la verità: spunta fuori solo ora dopo un anno | Incredibile

Anna Oxa, solo dopo un anno dal Festival di Sanremo, spunta la verità sulla sua partecipazione: di seguito i dettagli

Anna Oxa, con il suo timbro inconfondibile, si annovera tra le leggende del panorama musicale italiano. Con il suo immenso talento vocale ed interpretativo, Anna ha realizzato una carriera iconica che ancora oggi è apprezzata a livello internazionale.

In pochi sanno che la cantante è nata a Bari nel 1961 ed è cresciuta nel capoluogo pugliese, ma ha origini albanesi tanto da considerarsi “una straniera in Italia“. Anticonformista e fuori dagli schemi, la cantante debutta nel 1978 al Festival di Sanremo con il brano “Un’emozione da poco“.

Unica nel suo genere e con il suo stile rock punk, conquista immediatamente le scene. Ha all’attivo ben 14 partecipazioni alla kermesse musicale ed i suoi capolavori non passano mai di moda. Tra i brani che portano la sua firma ricordiamo “Quando nasce un amore“, “L’eterno movimento“, “Ti lascerò” e moltissimi altri.

Con circa 45 anni di carriera alle spalle, Anna Oxa non ama essere definita artista, bensì si reputa “un artigiano del suono e della voce, perché la parola artista è inflazionata”.

La nuova vita di Anna Oxa: “Era diventato troppo pesante”

Anna Oxa, giunta al compimento dei 62 anni, ha deciso di cambiare totalmente vita ed allontanarsi dalle scene pubbliche. Dopo 23 album e 39 singoli, la cantante pugliese ha vissuto una vera rivoluzione interiore e si è trasferita in Svizzera, in una bellissima casa lontana dalla mondanità.

“Io adesso vivo nella natura vera e le vette in questo periodo sono ricoperte di neve. Ci sono alberi meravigliosi, mucche, cervi. Per me vivere nella città era diventato troppo pesante e caotico”. Al contrario, immersa nella natura “si è liberi di percepire questo stato meraviglioso: un silenzio che parla. Io ho scelto un posto in armonia con me stessa“.

Anna Oxa, spunta dopo un anno la verità su Sanremo

Nonostante Anna Oxa abbia deciso di cambiare vita ed immergersi nella tranquillità della natura, nel 2023 ha deliziato l’Italia con la sua 14esima partecipazione al Festival di Sanremo. Alcune indiscrezioni, però, hanno ipotizzato di una lite dietro le quinte tra Anna Oxa e Madame.

Non si conoscono i motivi o le dinamiche di questa presunta discussione tra le due artiste, ma a chiarire la vicenda ci ha pensato Madame con un post pubblicato sui social network: “Comunque con Anna non è successo niente. non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”.