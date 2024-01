Gino Paoli, accusato senza pudore: quello che ha detto fa rabbrividire proprio lei | Che vergogna

Gino Paoli, accusato dalla famosissima per le dichiarazioni inopportune. Di seguito i dettagli della ‘chiacchiera da bar’

Gino Paoli è uno dei più grandi cantautori che, con i suoi capolavori d’amore, ha fatto la storia della musica italiana. Nasce a Monfalcone nel 1934 e dalla sua famiglia eredita la passione per l’arte, in particolare dalla sua mamma che era una pianista amatoriale.

Durante l’adolescenza incontra icone leggendarie del calibro di Fabrizio De Andrè e Umberto Bindi che con Gino danno forma alla Scuola Genovese. Nel 1959 Gino Paoli si trasferisce a Milano per incidere il suo primo 45 giri, ma non ottiene i risultati sperati.

Si tratta di un esordio un po’ inaspettato e deludente che si presenta anche l’anno seguente quando pubblica “La gatta“. Con il passare del tempo, però, il brano ottiene sempre più consensi dall’opinione pubblica e negli anni Settanta arriva la svolta professionale per il cantautore.

Riuscito a catturare l’attenzione del grande pubblico e a far amare il suo stile, inizia a realizzare una serie di capolavori intramontabili. Tra le sue opere leggendarie ricordiamo “Il cielo in una stanza”, “Le due facce dell’amore”, “Una lunga storia d’amore” e moltissime altre.

La vita privata di Gino Paoli ed il tradimento

Gino Paoli è una delle leggende nel contesto musicale italiano che, con circa 60 anni di carriera professionale, continua ad essere una presenza fissa ed è amato da ogni generazione. Tuttavia, la vita personale del cantautore è stata decisamente turbolenta. Gino ha avuto 5 figli da 3 donne diverse e nel 1962 ha avuto anche una ‘lunga storia d’amore’ con Stefania Sandrelli.

Una relazione che, però, termina con dei tradimenti. A raccontarlo è stata proprio Stefania durante un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno: «La casa gliel’ho distrutta perché gli ho trovato della sabbia nel letto e non era la mia», ha spiegato l’attrice. «Lui se lo ricorda bene e zitto si è fatto rompere tutto quello che era rompibile. Gli ho rotto proprio le cose che costavano, quelle a cui teneva, mi sono stupita di me stessa e non so come abbia fatto».

Gino Paoli, accusato dalla famosissima

Gino Paoli, nonostante i suoi 90 anni d’età, è ancora attivo nelle scene musicali italiane e nel 2023 ha partecipato al Festival di Sanremo. Proprio durante la finale della kermesse, il cantautore ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta nazionale sul suo collega Little Tony, insinuando che il compianto cantante di “Cuore matto” avesse ricevuto dei tradimenti dalla sua compagna.

Cristina Ciacci, figlia di Little Tony, ha ammesso: “L’ho trovata una cosa brutta, di cattivo gusto [..] avrebbe potuto raccontare mille altri aneddoti simpatici su papà, non capisco questa scelta di raccontare una cosa che non so se sia vera ma comunque qualora fosse stata vera, totalmente fuori luogo. Ci sono rimasta proprio male“. Ed ha proseguito con una richiesta: “Mi farebbero piacere delle scuse pubbliche come pubblica è stata l’offesa. Siccome mi è sembrata una chiacchiera da bar portata nella serata finale del Festival di Sanremo che si vede in tutto il mondo vorrei delle scuse pubbliche“.