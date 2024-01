Giucas Casella, la confessione che coinvolge un personaggio scomparso: lo ha rivelato davvero

Giucas Casella e la sua rivelazione che ha lasciato tutti senza parole, in quanto nessuno poteva immaginarsi un fatto del genere. Ecco con chi ha dichiarato di comunicare il personaggio televisivo.

E’ il noto illusionista e personaggio televisivo, stiamo parlando di Giucas Casella, uno tra i personaggi, forse più parodiato di sempre, soprattutto dopo il suo: “solo quando te lo dico io”. Ad ogni modo, colui che ha cercato di ipnotizzare Simona Ventura a Quelli che il calcio, è conosciuto da tutti fin dagli anni ’80.

Giucas è attivo nel mondo della televisione da molto tempo, arrivando a partecipare anche all’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip. Tra un’esibizione e l’altra, nonostante i suoi 74 anni, riesce ancora a far chiacchierare di sé con quella sua ultima dichiarazione.

Ecco con chi parla Giucas Casella

Giucas Casella, nel corso della sua vita lavorativa ha sempre attirato l’attenzione su di sé, a prescindere da chi gli crede, chi no e chi lo segue per curiosità, anche lui ha trovato un posto nella televisione e nel cuore dei suoi fan, i quali lo ricorderanno per le sue imprese epiche. Chi non ricorda la famosa camminata sui carboni ardenti o l’ipnosi dei personaggi famosi o ancora la sua missione nel bloccare le mani incrociate dei presenti?

Frasi storiche quali “Guardami! Guardami!”, “Quando lo dirò io!” e “Change, change, change, change!”, sono ancora parodiate tutt’ora. Striscia la notizia, sa benissimo di cosa si parla. Casella è attualmente fidanzato con Valeria Perilli con la quale sta insieme da 40 anni, mentre il suo unico figlio, James, è nato da una sua precedente relazione.

Le parole dell’illusionista

Giucas Casella, l’illusionista che prende ispirazione dal grande Harry Houdini per i suoi numeri di magia, come ha spesso dichiarato, ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole. Il 17 gennaio al teatro Eduardo de Filippo dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini a Roma è stato ospite dallo spettacolo dal vivo, Robinson, condotto da Saverio Raimondo, al quale ha dichiarato di essere in contatto con Silvio Berlusconi.

Alla richiesta del comico Stefano Rapone: “Sarebbe in grado di contattarlo nell’aldilà o questo va oltre i suoi poteri?”, Giucas ha dichiarato: “Ogni tanto ci parlo. Dice che sta benissimo”. Ovviamente l’ilarità da qui in poi è esplosa, con chi ha preso a ridere questa informazione sia dal vivo che sui social e con chi ha creduto invece alle sue parole. Voi cosa ne pensate di questa storia?