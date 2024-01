Kate Middletton, dall’oblio alla rinascita: ecco cosa è stata costretta a fare la Principessa del Galles | Panico tra i reali

Kate Middleton e tutta la vicenda che ha scaturito il suo intervento. Tutto il mondo è preoccupato per la moglie di William, la quale è sempre molto seguita per la sua grinta e per l’amore che riversa sempre vero la famiglia.

La povera Kate Middleton, ha scioccato tutti, dopo la notizia del suo ricovero. L’operazione è andata bene da quello che si è capito, l’intervento è stato circoscritto all’addome e fortunatamente non si tratta di cancro come hanno fatto sapere da Kensington Palace. Per rispetto della privacy della principessa del Galles, nessuno sa di per certo quale sia stata la causa di questa operazione programmata, in rete si possono leggere soltanto tante congetture ma nulla di ufficiale.

Dopo questa notizia però, sono in molti che hanno iniziato a tirare le somme, di tutto quello che la Middleton ha dovuto sopportare in tutto questo tempo. Forse adesso smetteranno di chiamarla “lazy Kate“. Ecco che cosa sta facendo.

Il percorso di Kate Middleton

In molti in Inghilterra, le hanno sempre contestato il fatto di prendere parte a pochi eventi pubblici se paragonati a quelli di re Carlo III e a sua sorella, la principessa Anna. Ma per Kate e William, ok la corona e gli impegni reali, ma come hanno dichiarato in più di un’occasione, la loro famiglia verrà sempre prima. Già solo per questo cambio di rotta, i principi del Galles dovrebbero essere elogiati e non criticati, in quanto è palese quanta aria di innovazione porteranno, quando toccherà a loro guidare la loro nazione. Molti utenti hanno iniziato anche a ipotizzare che in questi ultimi mesi si è sentita maggiormente l’assenza di Kate, forse per i suoi problemi di salute? Chi può dirlo?

Per il momento la Middleton continua ad essere ricoverata in clinica, per il suo normale decorso e se il dottore lo permetterà, da quello che si vocifera pare proprio che Kate potrà tornare all’Adelaide Cottage fra una settimana, dalla sua amata famiglia. Ma ovviamente sono solo voci di corridoio.

E’ già tornata al lavoro

Nonostante le critiche che negli anni, Kate Middleton ha sempre subito, sebbene sia attualmente ricoverata in clinica per la convalescenza da post-intervento, la moglie di William, da quello che si vocifera, avrebbe già chiamato a rapporto la sua fedele assistente personale, Natalie Burrows, con la quale starebbe già facendo il punto della situazione, nell’agenda reale. Questo suo atteggiamento, metterà forse a tacere tutte quelle malelingue che le contestavano il fatto di essere poco operativa, per quanto riguarda i reali impegni.

A prescindere da tutto però, i principi del Galles come sempre, pensano in primis alla famiglia, motivo per cui, William ha annullato i suoi impegni, per prendersi cura dei bambini, insieme alla “royal tata”, Maria Teresa Turrion Borrallo, in attesa del ritorno a casa di mamma Kate, la quale non vede l’ora di riabbracciare i tre “piccoli” di casa. Sicuramente la famiglia aiuterà molto la Middleton, quando tornerà a casa, essendo che come da direttive del medico, potrà tornare alla sua normale routine, non prima di Pasqua.