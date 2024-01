Sciagura nel mondo dello spettacolo: un attore stava rischiando la vita | Preoccupazione alle stelle

Un noto attore che ha recitato in 50 Sfumature di rosso, se l’è vista veramente brutta, ha rischiato la vita. Tutti i fan sono andato in apprensione dopo questa notizia che ha lasciato tutti senza parole.

La trilogia di 50 sfumature, a prescindere che possa o meno piacere, in quanto “la trama”, ha diviso l’opinione pubblica, ha avuto un enorme successo a livello globale. Per i fan accaniti, le vicende amorose di Mr. Grey e Anastasia, sono state seguite con molto ardore, in quanto tutti erano curiosi di sapere come sarebbe terminata la storia tra loro.

I fan non hanno amato soltanto i libri, ma anche la trasposizione cinematografica, che ha sbancato al botteghino, già dopo le prime settimane. Gli spettatori si sono affezionati tantissimo agli attori della trilogia, motivo per cui, appena hanno appurato che uno dei noti attori ha quasi rischiato la vita, sono andati tutti in apprensione. Ecco di chi stiamo parlando.

La sciagura del noto attore

Non siamo qui per farvi un riassunto della trilogia di 50 sfumature, a quelle ci ha già pensato Wikipedia, ma piuttosto per informarvi di quello che è accaduto ad un membro del cast. L’attore è finito in ospedale per una sintomatologia pari a quella di un infarto, ma così non è stato. A causargli questo grave malessere che gli ha quasi fatto rischiare la vita è stato un bruco velenoso, presente non soltanto all’estero, dove è stato “attaccato” l’attore ma anche qui in Italia.

E’ opportuno conoscere molto bene le sue abitudini, in modo da poter difendere non solo la propria persona ma anche i nostri amici a 4 zampe, in quanto per loro possono essere letali al 100%, se l’intervento dal veterinario non sarà tempestivo. Si chiamano Processionarie, chiamate così per l’abitudine a mettersi tutti in fila, mentre strisciano da un luogo all’altro del parco. Si trovano dove sono presenti gli alberi di pino e principalmente qui in Italia le si trova da fine febbraio ad aprile, alcune volte sono state avvistate ancora a maggio, a causa del cambio di temperatura. Ad essere urticante è la peluria che li ricopre.

I sintomi dopo una partita a golf

Jamie Dornan, alias Christian Grey ( in persona), se l’è vista veramente brutta. Durante una partita a golf in Portogallo, lui e il suo amico Gordon Smart, sono stati vittime di quel particolare bruco velenoso, chiamato Processionaria. Entrambi hanno sperimentato la sintomatologia comune nell’attacco di cuore, come ha dichiarato Smart: “Sono figlio di un medico di famiglia e ho pensato: ‘Questo è il segno dell’inizio di un attacco di cuore’…” e ancora: “ho trovato Jamie attaccato ad alcune attrezzature mediche dopo aver attraversato anche lui la stessa dura prova…Ci siamo imbattuti in bruchi velenosi che uccidono i cani e provocano attacchi di cuore ai 40enni. Siamo stati fortunati”.

Fortunatamente per loro, il peggio sembrerebbe essere passato, anche se entrambi sono ancora molto provati, come si capisce dalle parole di Jamie Dornan: “Sono fortunato a essere ancora vivo”.