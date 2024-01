Antonino Spinalbese, Belen è solo un lontano ricordo: spunta un dettaglio misterioso che fa riflettere | Nozze in corso

Antonino Spinalbese, l’anello misterioso non lascia spazio ai dubbi. Ormai Belen resta solo un ricordo lontano

Antonino Spinalbese è un giovane 29enne che di professione fa l’hairstylist. La sua notorietà è riconducibile al 2020 quando inizia una storia d’amore con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Tra i due scoppia una passione immediata tanto che, l’anno seguente, mettono al mondo la piccola Luna Marì.

Con la stessa velocità e passione con cui è iniziata, la storia tra Antonino e Belen è destinata a giungere al capolinea. Nonostante la piccola neonata, i due decidono di dirsi addio nel dicembre del 2021.

Antonino non ha alcun rimpianto sulla sua storia d’amore e durante un’intervista a Verissimo, ammette: “Io credo che in quel momento ero destinato a Belén, perché altrimenti oggi non avrei una figlia così speciale. Quindi rifarei tutto altre 150 volte“.

Sui motivi della rottura, Antonino spiega: «Volevamo cose diverse. Io avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita. [..] Non eravamo allineati».

Antonino Spinalbese, dalla lotta social alle minacce legali

Antonino Spinalbese ha vissuto un’emozione inspiegabile per la nascita della sua prima figlia Luna Marì. Non perde occasione per dire al mondo intero quanto sia follemente innamorato della sua bambina, ma godersi i figli da genitori separati può diventare complicato. Ed è ciò che è accaduto all’hairstylist durante le festività natalizie.

Belen ha deciso di trascorrere le vacanze in Argentina per mostrare ai suoi figli il luogo in cui ha trascorso infanzia e adolescenza. D’altra parte, però, Antonino non ha potuto trascorrere il Natale con la sua bambina. Una vicenda che ha messo in crisi i rapporti civili tra i due ex, dando il via ad una vera e propria battaglia social.

Antonino Spinalbese, spunta un anello misterioso

La diatriba social tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez pare sia giunta al termine. L’hairstylist ha avuto modo di rivedere la sua piccola Luna Marì, riuscendo a chiarire la triste vicenda con la sua ex compagna. Tuttavia, alcune foto spuntate sui social con un misterioso anello al dito hanno incuriosito i followers di Antonino.

Spinalbese ha trovato una nuova compagna che gli fa battere il cuore? Ancora non c’è nulla di certo, ma le foto pubblicate su Instagram fanno pensare che Antonino abbia trovato un nuovo amore. Nella foto si vede la mano dell’ex di Belen con due anelli. Il primo è una fede in cui è inciso il nome di Luna Marì, ma a scatenare la curiosità dei fan è il secondo anello: un diamante che rappresenta il classico anello di fidanzamento.