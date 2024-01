Andrea Delogu, altro che amore: la conduttrice è davvero preoccupata per quello che le sta accadendo | Volano stracci

Andrea Delogu a cuor leggero come nessuno l’aveva ancora mai sentita. Ha raccontato di quegli aneddoti che l’avevano lasciata senza parole in passato. Ecco come sta adesso.

E’ la nota conduttrice televisiva e radiofonica, oltre ad essere una cantante, scrittrice e attrice. Stiamo ovviamente parlando di lei, la bella e brava, Andrea Delogu, la quale spicca nel mondo dello spettacolo, grazie al suo modo di fare e alla sua grinta, che la contraddistingue.

Ma se nella vita lavorativa sta raggiungendo fama e successo, nella vita privata ha vissuto alti e bassi. In una delle sue ultime dichiarazioni, ha rivelato quello che ha vissuto dopo il divorzio dall’ex marito, quella situazione l’aveva fatta molto preoccupare. Ecco che cosa ha dichiarato.

La preoccupazione vissuta da Andrea Delogu

Andrea Delogu, è molto seguita per quanto riguarda la sua attività lavorativa, in quanto è un personaggio molto celebre nel suo lavoro. Ma ovviamente della Delogu, i fan non vogliono sapere soltanto quello che fa nella sua vita lavorativa, ma anche quello che succede nella sua vita privata. La bella Andrea, prima di conoscere il suo attuale fidanzato, il 24 enne, Luigi Bruno, con il quale sta vivendo un’intensa storia d’amore, ha vissuto dei momenti molto altalenanti in fattore di cuore.

Principalmente i fatti più incresciosi, di cui vi parleremo a breve, la Delogu li ha vissuti dopo il divorzio dal suo ex marito, l’attore Francesco Montanari, con il quale è stata insieme fino al 2021. A prescindere dalle dichiarazioni che vi sveleremo adesso, Francesco e Luigi: “Si sono presi un caffè. Io sono del parere che quando finisce una storia, vincono le persone. Il mio matrimonio è finito perché si è spento l’amore, non è stata colpa di nessuno”, ha dichiarato la conduttrice.

Ecco che cosa ha dichiarato

Oltre alla dichiarazione rilasciata, Andrea Delogu ha raccontato altri aneddoti della sua vita al canale podcast The Basement, condotto da Gianluca Gazzoli, come possiamo leggere al Fatto Quotidiano. Tra i vari racconti, sicuramente quello che ha colpito maggiormente è la preoccupazione che ha vissuto dopo il divorzio: “Ma tu ci credi che non c’è stato uno che ci abbia provato con me? Per un anno io ci ho provato con molte persone perché avrei voluto una relazione, ma si spaventavano…”.

Addirittura una volta, un uomo ha rifiutato il suo invito: “gli ho chiesto di rimanere e lui mi fa: ‘Non sono un uomo oggetto'”. Fortunatamente adesso il peggio è passato, in quanto è felicemente fidanzata con Luigi Bruno, il quale l’ha conquistata con questa frase: “se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?…”.