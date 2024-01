Belen Rodriguez, si lascia andare e finalmente lo ammette: “Ho pensieri impuri” | Ecco di cosa si tratta

Belen Rodriguez, le confessioni che hanno lasciato senza parole l’Italia intera: “Ho pensieri impuri”. Di cosa si tratta

Sono stati mesi difficili per la showgirl argentina Belen Rodriguez che è stata coinvolta in un botta e risposta sui social a causa delle accuse ricevute dal suo ex compagno Antonino Spinalbese, nonchè padre di sua figlia Luna Marì.

Ma non è tutto poichè Belen ha trascorso un periodo di gravi condizioni psicologiche. La rottura con il suo ex marito Stefano De Martino, i continui tradimenti scoperti e la mancanza di stabilità, hanno scatenato un profondo malessere in Belen.

La depressione fortunatamente è solo un brutto ricordo ed ora è tornata a sorridere accanto al suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Per lasciarsi alle spalle quel periodo buio, la showgirl argentina ha cambiato vita e si è trasferita in un nuovo appartamento a Milano.

Alcune indiscrezioni parlavano di una presunta crisi di coppia tra Belen ed Elio, ma la diretta interessata ha smentito ogni voce negativa in modo categorico. La coppia continua a viversi l’amore che li lega da circa 7 mesi.

Belen Rodriguez, difende la sua collega: “Lasciatela in pace..”

Belen Rodriguez ha ritrovato finalmente la serenità al fianco del suo Elio Lorenzoni con cui si concede delle meravigliose vacanze di famiglia. Diversamente sta accadendo ad una collega di Belen che, negli ultimi mesi, sta vivendo un vero e proprio incubo. Stiamo parlando di Chiara Ferragni che, a seguito della vicenda del Pandoro Balocco, è stata presa d’assalto anche dal web.

A prendere le difese dell’influencer indagata per truffa aggravata ci ha pensato la Rodriguez. Con un lungo post pubblicato sui social, l’argentina ha ammesso: «Non siamo amiche [..] Come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni [..] Sicuramente ha sbagliato ma adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può scurare tutto quello che di bellissimo ha fatto. Basta violenza verbale, torniamo ad abbracciarci. Tutti possiamo sbagliare, tutto possiamo smarrire la strada. La cosa importante è aver capito, rimediare, e tornare più forti di prima».

Belen Rodriguez, lo ammette: “Ho pensieri impuri”

Belen Rodriguez, dopo aver trascorso un periodo negativo e buio, ha ritrovato la sua serenità e pace interiore. Nel preambolo del discorso in difesa di Chiara Ferragni, la showgirl argentina ha ammesso: «Sono un po’ di giorni che ho un pensiero ricorrente ed è quello di sentirmi in colpa per aver avuto dei pensieri impuri». Ma a cosa si riferisce?

La showgirl ha proseguito il discorso cercando di chiarire il suo punto di vista: «Quando qualcuno ci fa del male cosa vuoi? Che quella persona paghi! Che la vita le restituisca la stessa moneta. Ecco. In queste ultime settimane per svariate motivazioni pensieri del genere hanno avuto vita dentro la mia complessa testolina, con il senno di poi vi dico che dopo la rabbia arriva la calma, ecco! Questo è accaduto pure. Sono calma, la tempesta è passata».