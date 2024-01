Maurizio Costanzo, dopo un anno dalla sua morte arriva la verità: tutta colpa di Maria De Filippi | Ecco cosa ha fatto

Maurizio Costanzo, spunta la verità sui rapporti familiari. La responsabilità è di Maria De Filippi. Di seguito i dettagli

Maurizio Costanzo nasce il 28 agosto 1938 a Roma ed è stato un conduttore televisivo ed un giornalista italiano che ha scritto un pezzo di storia della nostra nazione. Con dolore dell’intera comunità, Maurizio è venuto a mancare all’età di 84 anni lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia, ma anche nell’Italia intera.

A soli 18 anni avvia la professione di giornalista per il quotidiano della capitale “Paese Sera”. Invece, la sua carriera professionale nel mondo dello spettacolo inizia nel 1956 quando si dedica alla conduzione di programmi televisivi e radiofonici.

Negli anni Settanta intraprende il percorso di autore e mette in opera diversi programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Tra questi realizza il “Maurizio Costanzo Show“, in onda dal 1982 sulle reti Mediaset.

Si tratta di un salotto televisivo in cui Maurizio intervistava diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e che è andato in onda per oltre 40 anni. Lo show ha regalato momenti di divertimento ed intrattenimento al grande pubblico, ma anche approfondimenti politici e di attualità.

Maurizio Costanzo, lascia un vuoto nella sua famiglia

Maurizio Costanzo ha avuto una vita piena sia dal punto di vista professionale, ma anche nella vita sentimentale. Si sposa per ben 3 volte, ma l’unica donna della sua vita è stata Maria De Filippi. Maurizio ha due figli, Camilla e Saverio, nati dalla precedente relazione con Flaminia Morandi. Tuttavia, nel 2002 decide di adottare Edoardo per creare una famiglia con la ‘signora di Canale 5’.

Il 24 febbraio 2023 Maurizio Costanzo muore a causa di una patologia di cui soffriva da moltissimi anni, ovvero il diabete. La perdita dell’icona del giornalismo e della televisione italiana, ha causato un vuoto profondo in tutti i suoi sostenitori, ma soprattutto in Maria De Filippi che ha perso la sua metà.

Maurizio Costanzo, tutta la verità sulla sua famiglia

E’ passato quasi un anno dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, ma ancora l’Italia non se ne è fatta una ragione. Giunti quasi al suo anniversario di morte, il figlio Saverio ha raccontato la verità sulle dinamiche familiari e di come l’intervento di Maria De Filippi sia stato fondamentale per l’unione della famiglia.

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Saverio Costanzo ha parlato del rapporto che lo legava a suo padre fatto d’amore e di conflitto. In particolare, ha svelato un aneddoto che riguarda anche la regina di Mediaset: “Le devo molto. Fu lei a riavvicinarci”.