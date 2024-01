Caterina Balivo, rivelazione sorprendente in diretta tv: “Un passaggio dal chirurgo” | Cede alle tentazioni anche lei

Caterina Balivo, la confessione in diretta arriva come un fulmine: “Un passaggio dal chirurgo”. Cosa ha fatto la famosissima

Elegante, semplice e raffinata, Caterina Balivo si è imposta nello scenario pubblico italiano in qualità di conduttrice televisiva. Amata da milioni di telespettatori, la Balivo inizia il suo percorso professionale nel 1999 quando partecipa a Miss Italia.

La competizione si conclude con un vittorioso terzo posto e Caterina viene investita da popolarità e successo. Non passa molto tempo ed approda in Rai nel programma “Scommettiamo che” in qualità di valletta di Fabrizio Frizzi.

Gli anni Duemila rappresentano l’inizio di una carriera brillante che porterà Caterina a diventare uno dei volti più amati della televisione italiana. Inizia a condurre programmi Rai di grande successo come “Uno Mattina” e “Vieni da me“.

Nel 2013 presenta il talk show “Detto Fatto” e dal 2018 è impegnata in un altro progetto televisivo intitolato “Vieni da me” in onda su Rai 1. Dal 2023 Caterina presenta il suo nuovo rotocalco “La volta buona“.

Caterina Balivo sbotta in diretta tv: “Torniamo a..”

Caterina Balivo si è contraddistinta, oltre che per la sua bellezza semplice e genuina, anche per i suoi modi di fare sempre gentili ed educati. Tuttavia, anche alla bella napoletana può capitare di perdere la pazienza ed è ciò che è accaduto in diretta televisiva durante il talk show pomeridiano La Volta Buona.

Nella puntata del 16 gennaio dedicata a Sanremo, la Balivo ha ospitato Lucrezia Lando e Lorenzo Tano reduci dall’esperienza di Ballando con le stelle. Gli imprevisti nelle trasmissioni in diretta sono molto frequenti e Caterina è abituata a gestirli con calma, ma questa volta è andata diversamente. Mentre gli ospiti entravano in studio, la musica di sottofondo diventava sempre più alta per alcuni errori tecnici. A quel punto Caterina interviene: «Torniamo a fare televisione e non radio?».

Caterina Balivo, la confessione in diretta: “un passaggio dal chirurgo”

Caterina Balivo, al timone di “La Volta Buona” da settembre 2023, intervista diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti della Balivo c’è stata Jessica Morlacchi, la celebre cantante italiana, che si è lasciata andare a delle rivelazioni sorprendenti in diretta televisiva.

L’artista è stata accolta in studio con un video ricordo di una sua vecchia intervista in cui appariva diversa. Al termine delle immagini, Jessica ha voluto precisare un dettaglio importante e con ironia ha ammesso: “Diciamolo a casa, sennò dicono ‘chi è questa?’. Ho fatto un passaggetto dal chirurgo“.