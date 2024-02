7 chili in 7 giorni, è davvero possibile? Tutta la verità finalmente svelata dall’esperto

La dieta dei 7 kg in 7 giorni è una tra le più popolari del momento, ma funzionerà realmente? Ecco cosa dichiara l’esperto su questo metodo che divide da sempre l’opinione pubblica e anche quella sanitaria.

Il controllo del peso è l’ossessione della maggior parte delle persone, a prescindere che poi i risultati si riescano ad ottenere o meno, ma tutti quanti, almeno una volta a settimana prendiamo la bilancia e ci pesiamo con la speranza di non vedere quei numeri salire bruscamente.

Soprattutto quando un evento importante si avvicina, ci ricordiamo di quanto vorremmo apparire più in forma, motivo per cui gli utenti cercano le diete più disperate per raggiungere in pochi giorni il peso ideale. Ed è qui che subentra la dieta dei 7kg in 7 giorni. Ma sarà veramente possibile perdere tutto questo peso in pochissimo tempo? Ecco cosa ha dichiarato l’esperto.

La dieta dei 7 kg in 7 giorni

Prima di proseguire con questo metodo di alimentazione, che viene inserito nel gruppo dello “yo-yo dieting“, cioè quel deleterio alternarsi di perdita di peso rapido con il conseguente aumento successivo, per via dell’impossibilità di mantenere regimi così drastici a lungo termine, volevamo parlarvi dei benefici di affrontare questo percorso in maniera bilanciata.

Il metodo migliore per perdere peso e mantenere il successivo peso forma a vita è quello di approcciarsi ad uno schema alimentare sano e bilanciato per tutto il resto della vita. Attenzione, non stiamo dicendo che dobbiate stare a dieta tutta la vita, ma di mangiare sano per tutta la vita, c’è una grossa differenza. Ci sono un sacco di ricette sfiziose poco caloriche che vi terranno l’umore alle stelle, anche perchè diciamocelo tutta una vita a petto di pollo alla piastra e insalata è impossibile da sostenere. Inoltre, nella concezione di oggi, esiste anche il famoso giorno di sgarro dove è possibile mangiare le cose che più ci piacciono, dolci inclusi, permettendoci così di ricaricare la pila, in un giorno a scelta nella settimana.

Ricordatevi poi che il peso forma non si mantiene soltanto a tavola, ma anche mantenendo un’attività fisica costante, per non parlare dell’importanza di dormire le ore consone e di interpellare sempre un medico o un dietista, in modo da seguire dei consigli che non siano pericolosi per la vostra vita. Ricordatevi sempre che le diete fai da te sono molto pericolose se non approvate da chi di dovere.

Un metodo sbagliato

Tornando a noi, la dieta dei 7 kg in 7 giorni, funziona veramente, in quanto è possibile perdere così tanto peso in un tempo così breve, mangiando quasi nulla, effettuando anche sessioni sportive intense. Ma come possiamo leggere dal sito di today.it, questo metodo potrebbe essere molto pericoloso per l’organismo. I motivi per cui non bisognerebbe usare questo schema sono 3:

il metabolismo rallenta, in quanto il corpo per paura di rimanere senza risorse per la sopravvivenza, tenderà a bruciare poco, rendendo quasi impossibile la perdita di peso a lungo termine; perderete massa e non grasso, in quanto, è vero, con questo schema perderete peso, ma non sarà il grasso adiposo a sparire quanto la massa muscolare; non avrete il giusto fabbisogno giornaliero di sostanze nutritive, motivo per cui il vostro organismo vivrà in maniera squilibrata, con la possibilità di fare insorgere rischi per la vostra salute.