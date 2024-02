500 euro al mese solo per questo servizio luxury: l’app di incontri che scatena il putiferio

L’app di incontri si rivoluziona, previsto un pacchetto luxury a 500 euro al mese che prevede tutta una serie di agevolazioni che ha lasciato tutti senza parole. Ovviamente questo servizio non è per tutti.

Nell’era della tecnologia, del Progresso, della realtà virtuale, non stupisce il fatto che le persone di tutto il mondo, per cercare l’amore o nuove amicizie, si basino sulle app di incontri. E’ normale che grazie a questi programmi, il range “di scelta” si allarghi permettendo ad un utente di trovare l’anima gemella anche a molti km dal proprio indirizzo di residenza o addirittura in un altro Stato.

Sicuramente danno molte più possibilità di incontrare persone nuove, rispetto all’uscita nel bar della propria zona. Ma tutto ha un prezzo ormai, per questo i fan si sono divisi sulla possibilità di effettuare un upgrade con la storica app di incontri attivando quel pacchetto luxury a 500 euro al mese che tanto sta facendo discutere.

Il pacchetto luxury dell’app di incontri

Le app di incontri stanno spopolando tra gli utenti, soprattutto tra i giovanissimi che ormai le usano incessantemente per trovare l’amore e forse anche altro, si sa non tutti si iscrivono per trovare l’anima gemella. Ad ogni modo, a prescindere da quale possa essere la motivazione che spinga una persona a creare un account, il pensiero collettivo è da sempre diviso. C’è chi le usa e chi no.

Per questo, oggi volevamo portare alla vostra conoscenza il pensiero di due attrici molto famose, stiamo parlando di Ornella Muti e Sharon Stone, la prima a sfavore e l’altra a favore dell’utilizzo della realtà virtuale per trovare l’amore romantico. Ornella ha dichiarato, nonostante sia single da dodici anni come ha rivelato a “Un giorno da pecora”: “Non farei mai una cosa del genere, ho bisogno di incontrare qualcuno e di capirlo, magari è meno bello, ma mi interessa e mi affascina”.

Di pensiero totalmente differente è la collega Sharon, la quale a Vanity Fair ha detto: “Sono su Tinder con la mia vera identità…Mica sono su Tinder solo per scop**mi qualcuno! Così è facile. E mica devi andare su Tinder per questo…Io invece cerco l’amore. E sento che questo è l’anno giusto, al 100 percento”.

Un pacchetto non per tutti

Dopo aver sentito il punto di vista di due, tra le più grandi attrici del cinema internazionale, vogliamo parlarvi del nuovo pacchetto luxury, previsto per Tinder. Per chi non lo sapesse, la famosa app di incontri è attualmente gratuita, ma ovviamente prevede delle limitazioni, in quanto gli utenti possono usare un numero limitato di “like” e attendere ovviamente che ci sia una corrispondenza (match) per poter iniziare a conoscere qualcuno.

Per ora Tinder prevedeva già dei piani a pagamento per non avere più queste limitazioni, come per esempio i pacchetti Plus, Gold o Platinum. Ma le cose pare stiano per cambiare, almeno è questo ch si vocifera già da diversi mesi. Sulla stessa onda di The League, anche in questa app potrebbe arrivare presto una sezione luxury di accesso illimitato a 500 euro al mese, per facilitare gli incontri per tutta quella sezione di utenti più facoltosi che vogliono il massimo da Tinder. Detto questo, a prescindere che voi siate del clan della Muti o della Stone, li spendereste mai questi soldi?