Pulire la sac a poche è il tuo incubo? Ecco la soluzione fai da te che ti sorprenderà

La Sac a poche è tanto utile in cucina quanto è difficoltosa da pulire una volta utilizzata. Non tutti sanno che questo prezioso strumento da cucina va lavato in un certo modo, ecco svelata una rapida soluzione.

Molti se la fanno “fai da te”, altri optano per quella di stoffa classica altri per quella usa e getta, non importa come, in cucina, tutti quanti hanno una Sac a poche a disposizione, da utilizzare per qualunque evenienza.

E’ risaputo, chi ama preparare dolci, compra questo semplice ma utilissimo strumento da cucina, in quanto è indispensabile per tutti. Se è indispensabile nella pratica della guarnizione dei dolci, è altrettanto fondamentale lavarla nel modo giusto.

Come si lava la Sac a poche?

La Sac a poche, per chi non lo sapesse è quel famoso sacchetto triangolare, di materiale differente, la cui punta termina con una bocchetta di ferro, che sia liscia o zigrinata, in base alla decorazione richiesta. Il bello di questo utensile da cucina è quello di essere utilizzata sia per i dolci che per il salato, con la medesima frequenza. Per quanto riguarda il suo particolare nome, questo è quello che viene definito “falso franceismo“, in quanto è nato dalla fusione di “sac” (sacca) e “poche” (tasca), ma in realtà in francese viene indicata come poche à douille.

Nonostante possa essere sostituita dalla classica siringa da pasticceria o dagli strumenti elettronici che ne facilitano l’utilità, sono ancora molti i pasticceri o cuochi, che non si separano mai dalla loro Sac a poche.

Ecco un semplice trucchetto

La Sac a poche, come dicevamo è ancora molto utilizzata in cucina, che sia per guarnire un dolce o un piatto salato, poco importa. La cosa fondamentale però è quella di lavarla nella maniera corretta, in quanto, per una pratica igienica, non devono rimanere residui di cibo tra un utilizzo e l’altro. Ricordiamo che la sacca, dopo tre o quattro utilizzi, andrà buttata, in quanto inevitabilmente, l’odore che si verrà a creare, potrebbe cambiare il gusto del piatto.

La sacca e i beccucci andrebbero lavati con acqua calda e detersivo dei piatti e soprattutto dovranno essere sciacquati molto bene. I beccucci possono essere lavati in lavastoviglie, mentre la sacca assolutamente no, così come non deve essere lavata in lavatrice, in quanto i residui di detersivo, potrebbero modificare il gusto degli alimenti. Come detto in precedenza, dopo qualche utilizzo la Sac a poche andrà buttata.