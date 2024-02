Hai sognato delle banconote? Il significato di questo sogno è davvero inaspettato

Ma voi lo sapete cosa significa sognare dei soldi? Il senso è molto più profondo di quello che potreste pensare, in quanto tutti quanti vorremmo avere molta liquidità, ma un conto è possederla, un conto è sognarla.

I soldi sono l’ossessione di quasi tutti ormai, in quanto come ci mostrano i vari influencer e vip del momento sui social, avere denaro migliora di molto la vita. Soprattutto per chi deve arrancare tutti i giorni, con uno stipendio magari inferiore rispetto al duro lavoro fisico eseguito tutti i giorni, la possibilità di avere più zeri nel conto corrente, è un sogno ad occhi aperti.

Se nella realtà è difficile aumentare le proprie entrate ai livelli di cantanti, attori e così via, quando si dorme tutto è possibile. Almeno nei sogni infatti, possiamo essere tutto quello che vogliamo, per questo non stupisce il fatto che molte persone sognano di continuo di essere “circondati” dal dio denaro. Ma qual è il significato di questo sogno ricorrente?

Cosa significa sognare i soldi?

Facciamo un passo in avanti, arriviamo nel momento in cui vi svegliate e vi rendete conto che purtroppo quello scenario perfetto nel quale vi vedevate pieni di soldi, ricchi e felici, era soltanto un sogno. Cosa fare adesso? Le strade possibili sono due, la prima, è quella di disperarsi tutto il giorno, sperando sempre che quel sogno possa diventare realtà. Oppure, potreste tentare ancora una volta la fortuna e provare a giocare i numeri della smorfia napoletana, corrispondenti al vostro sogno.

Qualora aveste infatti, sognato Soldi dovreste giocare in numero 52, Tanti soldi il numero 88, Contare i soldi il numero 69, Monete il numero 55 e infine le Banconote il numero 2. Ricordiamo sempre a tutti che bisogna giocare con moderazione, in quanto, un conto è tentare la fortuna una volta a settimana, un altro è quella di giocare senza limiti, mettendo a rischio il proprio budget familiare.

Noi scherziamo, è ovvio che tutti vorrebbero avere più soldi, ma bisogna sapere anche apprezzare quello che si ha, perché la vita felice che ci viene mostrata dai super vip sui social, non corrisponde sempre alla realtà, che dire, non sempre è tutto oro quel che luccica.

Diverse interpretazioni

Tornando a noi, in quanti di voi, sanno di preciso cosa voglia dire sognare i soldi? Il significato è diverso in base al tipo di sogno:

sognare soldi in generale , banconote e monete: il sognatore spera in un pò di fortuna, ha necessità di sentire una certa stabilità economica, vorrebbe soltanto un pò di benessere;

, banconote e monete: il sognatore spera in un pò di fortuna, ha necessità di sentire una certa stabilità economica, vorrebbe soltanto un pò di benessere; sognare tanti soldi: il sognatore vorrebbe tanto intraprendere nuovi progetti, vorrebbe successo e felicità nella vita di tutti i giorni;

il sognatore vorrebbe tanto intraprendere nuovi progetti, vorrebbe successo e felicità nella vita di tutti i giorni; sognare solo soldi di carta : il sognatore vorrebbe tanto crescere emotivamente e lavorativamente parlando, nonchè sentirsi più affermato;

: il sognatore vorrebbe tanto crescere emotivamente e lavorativamente parlando, nonchè sentirsi più affermato; sognare di trovare soldi per terra : il sognatore vorrebbe un pò di stabilità e un pò di fortuna;

: il sognatore vorrebbe un pò di stabilità e un pò di fortuna; sognare le banconote strappate: potrebbe arrivare qualche notizia negativa o semplicemente il sognatore è terrorizzato di vedere infrangere tutti i progressi ottenuti.