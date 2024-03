Test personalità: preferisci l’uncinetto, il ricamo o la maglia? La risposta svelerà quello che sei veramente

Ecco un simpatico test della personalità per voi, scegliete tra fare l’uncinetto (1), il ricamo (2) o fare la maglia (3) e dalla risposta, vi diremo chi siete veramente. Non ci credereste mai.

Visto il tempo uggioso che si è abbattuto in gran parte delle regioni italiane, bisogna cercare delle alternative che ci rallegrino il morale, nell’attesa di poter uscire fuori a farsi una bella passeggiata al parco.

Per questo, veniamo in vostro soccorso con un simpatico test della personalità, adatto a tutti. Guardando l’immagine sopra riportata, cosa vi piacerebbe di più se doveste scegliere tra fare l’uncinetto (n.1) o ricamare (n.2) o fare la maglia (n.3)? La risposta svelerà molte cose su chi siete veramente.

Il test della personalità

Prima di procedere, volevamo svelarvi la differenza tra le tre tecniche sopra citate, in quanto potrebbe esservi d’aiuto per la scelta successiva. Lavorare all’uncinetto prevede l’utilizzo di un solo ferro e vi restituirà una filatura molto più sottile e compatta, un pò come i capi che trovate in commercio. Il ricamo è la tecnica con la quale andrete a “disegnare” qualcosa sulla stoffa, che sia un simbolo, una parola e così via, mentre fare la maglia, oltre a dover usare due ferri, si differenzia dalla prima per il risultato. Oltre ad avere un capo con una trama più spessa, è la tecnica ideale per lavorare capi di lana.

Fatta questa piccola distinzione, vi ricordiamo che in primis questo test della personalità non ha ovviamente nulla di scientifico, ma si classifica semplicemente come un momento ludico, 5 minuti del vostro tempo da dedicare allo svago e al relax, tutto qui. Inoltre, ricordatevi che questo test è adatto a tutti, anche perché scoprirete con vostra sorpresa, che queste tecniche sono apprezzate sia dalle donne che dagli uomini.

Ecco la risposta

Eccoci giunti al momento catartico che stavate aspettando maggiormente da quando vi siete addentrati in questo simpatico test della personalità. Dunque, cosa avete scelto tra fare l’uncinetto (n.1), ricamare (n.2) o fare la maglia (n.3)? La risposta vi svelerà qualche dettaglio in più sulla vostra personalità. Siete pronti?

Se avete scelto:

Il numero 1 , quindi fare l’ uncinetto : Avete una fervida immaginazione, vi trovate spesso a fantasticare a occhi aperti. Un pò come i bambini, ogni cosa per voi è una magia, una nuova avventura, cercate sempre colore in questo mondo moderno, per certi aspetti molto asettico;

Il numero 2, quindi ricamare: Avete un animo nobile e romantico, vi piacciono tutte quelle pratiche del passato che vi riportano indietro con la mente ai tempi antichi, come per esempio ricamare (appunto), scrivere una lettera d'amore a mano e così via. Fate fatica ad approcciarvi al 100% alla tecnologia di oggi;

Il numero 3, quindi fare la maglia: Avete molta pazienza, così come viene richiesto durante l'attuazione di questa tecnica. Amate le cose tradizionali, ma qualche cosa moderna qua e là, che va comunque in linea con la vostra praticità, la adottate ugualmente.