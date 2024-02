Geolier, il Festival è solo un ricordo: oggi il rapper punta in alto | I traguardi parlano chiaro

Geolier non ha fatto successo soltanto al Festival di Sanremo 2024, ma anche in un altro settore. I dati parlano chiaro, il rapper punta in alto ovunque. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come Emanuele Palumbo lo conoscono soltanto i fan stretti, come Geolier, dopo il Festival di Sanremo 2024, lo conoscono tutti. Il noto rapper napoletano di 23 anni, a prescindere dalla polemica che è aleggiata attorno a lui quest’anno, il rapper vanta nella sua discografia, importanti featuring e brani celebri.

Geolier ha sempre puntato in alto, come abbiamo visto al festival dove è arrivato secondo, con il brano, I p’ me, tu p’ te, ma il rapper non si “accontenta” soltanto del palco dell’Ariston, ma come dimostrano i dati, ha fatto un debutto da record anche in un altro contesto. Scopriamo meglio i dettagli.

Geolier e il nuovo traguardo dopo Sanremo

Aprendo una parentesi sul Festival di Sanremo, Geolier e i The Kolors, in questa edizione si sono esibiti non insieme, ma sullo stesso palco. Motivo per cui il gruppo capitanato da Stash, ha annunciato, con una versione funk del brano sanremese presentato del rapper alla kermesse canora, che finalmente canteranno insieme.

Infatti, Geolier, sarà il primo ospite dei The Kolors, al loro concerto al Forum di Assago, del 3 aprile. Il video in questione è stato molto apprezzato non solo dai follower, ma anche dallo stesso rapper, il quale appare entusiasta di questa nuova versione e non vede l’ora di salire sul palco insieme ai suoi amici.

Geolier su Netflix

Chiusa la parentesi Festival di Sanremo (in tutti i sensi), Geolier ha raggiunto il record di streaming, per il nuovo talent show di Netflix, Nuova scena. Oltre al rapper, alla conduzione e nel ruolo di rap coach, troveremo Fabri Fibra e Rose Villain. Tra gli ospiti annunciati troveremo Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta,Yung Snapp, mentre per i duetti, affiancheranno i giovani in gara, nomi altisonanti come Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos.

Nuova scena, composto da 8 episodi, sarà diviso in tre parti. La prima, già visibile su Netflix è approdata in streaming il 19 febbraio, la seconda parte arriverà il 26 febbraio, mentre la manche finale sarà trasmessa il 6 marzo. Il vincitore del talent guadagnerà 100mila euro. I primi episodi hanno già raggiunto il record di streaming, portando Geolier e soci, ai piani alti della classifica. Detto questo, voi l’avete visto? Vi sta piacendo?