Rivoluzione Instagram: cambia tutto per i minori sull’app | Ecco il progetto in loro tutela

La guida per un uso più consapevole dei social network è fondamentale per tutelare i minori. La rivoluzione è in atto

Nell’era della trasformazione digitale nessuno è così poi distante da non poter essere rintracciato tramite i social network. Quest’ultimi hanno apportato un’importante cambiamento nel modo di comunicare che coinvolge qualsiasi fascia generazionale.

Nei contesti social, il mondo reale si fonde con quello virtuale creando così una sorta di quotidianità per ognuno di noi. Infatti, sono pochissime le persone che non utilizzano Instagram, Facebook e le altre piattaforme di networking.

Lo scopo primario dei social network è proprio quello di fare rete, come dice la parola stessa, di interagire con chiunque senza alcun limite. Tuttavia, esistono piattaforme anche per finalità differenti. Uno degli ultimi social a diventare virale è stato proprio Tik Tok il cui fine è di condividere video ironici e divertenti.

Un altro esempio è LinkedIn, una piattaforma che viene utilizzata per fare rete in ambito professionale e mantenere i contatti con la propria cerchia di conoscenze lavorative. Moltissimi recruiter e selezionatori utilizzano il social per cercare i candidati perfetti per determinate professioni.

La dipendenza dai Social Network

I social network sono sicuramente uno strumento potentissimo per creare relazioni ed interazioni in qualsiasi ambito della propria vita. Possono apportare innumerevoli vantaggi dal punto di vista personale, ma anche professionale e sono tantissimi gli utenti che hanno raggiunto il successo grazie alla nuova professione dell’influencer o del creator digitale.

Tuttavia, come ogni situazione, bisogna prestare attenzione a non cedere alla dipendenza da social network. Si tratta di una vera e propria patologia più frequente di quel che si pensa. Esistono 3 segnali da ricondurre a questa dipendenza. Il primo è l’ansia e la depressione che, negli ultimi 25 anni, è aumentata di circa il 70% tra i giovani. Il secondo sintomo è la mancanza del sonno per chi non riesce a “staccarsi” dai social neanche di notte. Un uso eccessivo di queste piattaforme può anche portare a sviluppare un’ossessione per la propria immagine e per i giudizi altrui.

Per i minori cambia tutto su Instagram

Un uso non consapevole dei social network può portare a conseguenze davvero disastrose. A maggior ragione se si tratta di minorenni, i rischi sono decisamente amplificati. Il cyberbullismo è uno dei pericoli in cui possono incombere gli utenti dei social network e per i più giovani e fragili può rivelarsi fatale. Per tali ragioni, i vertici della piattaforma hanno optato per delle strategie di sicurezza.

L’azienda ha innanzitutto creato delle guide per i genitori in modo da fornire ogni informazione utile per una comunicazione efficace con i propri figli sui pericoli del web. Ma questo non basterebbe per sensibilizzare ad uno efficace dei social ed è per questo che, oltre alle funzioni di “Non disturbare” e “Prenditi una pausa” che sono già disponibili, Instagram ha diffuso una nuova funzione che impedisce ai minorenni di utilizzare l’app per più di 10 minuti sui reel o nella chat durante la notte.