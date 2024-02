Principe Harry e il tradimento alla Regina Elisabetta II: ecco cosa ha davvero fatto alla Royal Family

Il principe Harry è di nuovo al centro della bufera per quelle rivelazioni fatte che, pare gli si siano ritorte contro. Qualcuno lo accusa di aver tradito la regina Elisabetta II con le sue azioni. Ecco che cosa sta succedendo.

E’ sempre stata una famiglia un pò tormentata, in quanto nella Royal Family, abbiamo assistito a morti dolorose, malattie, litigi, divorzi e così via. La questione dei Sussex poi, ha diviso fin dall’inizio l’opinione pubblica, con chi li ha difesi e chi li ha criticati.

A prescindere da tutto, il principe Harry, si trova nuovamente al centro dei riflettori e questa volta non c’entrano i litigi tra di lui e la Corona. Quelle stesse dichiarazioni che in passato gli hanno dato molta visibilità, adesso potrebbero ritorcersi contro. Ecco che cosa sta succedendo.

Il principe Harry ha tradito la regina Elisabetta II?

Prima di procedere, volevamo aprire una parentesi che ci sembra d’obbligo, in quanto la Royal Family ha subito un altro “colpo al cuore”. La cugina di William e Harry, Lady Gabriella Windsor, ha dovuto dire addio al caro marito, Thomas Kingston di appena 45 anni. I due si erano sposati nel 2019, nella stessa cappella nella quale abbiamo visto il matrimonio di Harry e Meghan Markle.

Con un comunicato rilasciato da Buckingham Palace: “Il re e la regina, informati della morte di Thomas, si uniscono al principe e alla principessa Michael di Kent e a tutti quanti lo conoscevano nel piangere un amatissimo esponente della famiglia”. Chissà se i Sussex, nonostante l’astio del momento con la Royal Family, hanno contattato la parente per esternargli le loro condoglianze?

Le parole di Trump

Tornando a noi, il principe Harry sta vivendo un periodo molto difficile. Il suo Visto per soggiornare negli Stati Uniti sarebbe a rischio, in quanto incompatibile con le dichiarazioni rilasciate in passato sulla sua biografia.

Infatti, l’uso di droghe che il duca del Sussex avrebbe confermato nel suo libro, sarebbe totalmente in disaccordo con le rigide regole degli States. Come possiamo leggere sul Times, nell’udienza che si è svolta qualche giorno fa, c’è chi sostiene che Harry abbia avuto un trattamento privilegiato, mentre altri ricordano che non è detto che i fatti dichiarati sul libro corrispondano a realtà.

Ad ogni modo, Harry ha subito un attacco diretto da Trump il quale ha dichiarato: “Io non lo proteggerò…Ha tradito la regina e questo è imperdonabile…”. Come finirà questa storia?