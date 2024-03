Rivoluzione 2024: adesso puoi ricevere il bonifico bancario in soli 10 secondi | Ecco cosa sta cambiando

Questa è una rivoluzione per i bonifici bancari, il Parlamento Europeo ne approva l’istantaneità. Ecco cosa cambia da adesso in poi, in quanto la liquidità dovrà arrivare entro 10 secondi.

Il bonifico bancario è una modalità di “spostare” denaro da un conto all’altro, rendendo la vita dei cittadini molto più facile di quando non esistevano. Infatti, con questo tipo di pagamento, si possono effettuare versamenti, senza prelevare soldi dal conto, in quanto l’operazione avviene in maniera automatica.

Se fino a qualche tempo fa, il bonifico istantaneo, non era accettato da tutti, dovendo così aspettare i tempi canonici, per fare in modo che la cifra di denaro arrivasse sul conto del destinatario, adesso le regole sono cambiate. Ecco che cosa ha accettato il Parlamento Europeo in merito.

La rivoluzione del bonifico bancario

Che cos’è successo dunque di così rivoluzionario? In pratica, in base all’articolo pubblicato da Leggo, gli eurodeputati, hanno approvato una nuova regola che permette il passaggio di denaro più rapido, da un conto all’altro, che sia di un cittadino o di un’azienda, in tutta l’Unione Europea. In questa maniera, il diretto interessato non dovrà più aspettare i tempi stimati per vedersi accreditare la cifra tanto attesa. Inoltre, le banche e i prestatari di tale servizio dovranno garantire non soltanto che la cifra arrivi nei tempi stimati ma che tutte le norme antiriciclaggio siano rispettate, in modo da combattere le frodi e le irregolarità.

Questa nuova norma si concentra sui pagamenti in euro (Sepa) ed è stata approvata con ben 599 voti a favore. Ma in quanto tempo dovrà arrivare questo bonifico?

10 secondo garantiti

La nuova norma che regola questa rivoluzione dei bonifici istantanei in tutta l’Unione Europea, prevede che il pagamento, a prescindere dall’ora e dal giorno, arrivi sul conto del destinatario entro 10 secondi. Entro lo stesso periodo, anche chi ha inoltrato il pagamento, dovrà ricevere la conferma di avvenuto pagamento. Per tutti gli stati dell’Unione Europea che non adottano l’euro come moneta, i tempi del bonifico istantaneo saranno più lunghi, ma rispettando comunque tutte le norme di sicurezza previste.

Inoltre, gli oneri che vengono inseriti nel bonifico istantaneo non potranno essere superiori a quelli applicati al bonifico tradizionale, inoltre, per maggior sicurezza, i fornitori, senza pagamenti aggiuntivi, dovranno fornire tutti gli strumenti utili affinché il pagante, possa verificare l’identità del destinatario, in maniera rapida e sicura.

Infine, i clienti dovranno poter decidere l’importo massimo di un bonifico istantaneo, per la salvaguardia da frodi. Da quando questa norma sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, avrà un decorso di 20 giorni, prima di entrare in vigore e gli stati membri avranno 12 mesi per adeguarsi a tale regolamento.