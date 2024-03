Bevi spesso dalla lattina: dopo aver visto questo video smetterai di farlo | Il motivo è sorprendente

Dopo questo video, smetterete di bere dalla lattina. Il risultato che è emerso da questo esperimento è veramente “sconvolgente”, resterete tutti quanti senza parole e cambierete immediatamente abitudini.

Molte volte, facciamo delle azioni quotidiane che non sempre sono considerate corrette o igieniche. Sono quei gesti che facciamo senza pensarci, in quanto non sempre vediamo i rischi di quel gesto, finché qualcuno non ci “apre gli occhi”.

Per questo vogliamo riportarvi questo esperimento abbastanza “scioccante”, il quale vi farà smettere immediatamente di bere direttamente alla lattina. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso da questo studio.

L’esperimento della lattina

L’esperimento svolto dal biologo marino, Diogo Andrade Silva, riportato dal sito di greenme.it, di cui vi riporteremo in fondo anche il video, riguarda tutto quello che non immaginiamo neanche possa succederci, mentre beviamo da una lattina. Se ci pensate bene è un’azione che facciamo nel quotidiano, sia che la lattina provenga da un distributore o da uno scaffale di un supermercato, il risultato non cambia.

E’ risaputo, anche a rigor di logica, che bere da una superficie come quella della lattina, che bene o male tocca un pò ovunque, non sia per nulla salutare e per niente igienica come azione. Per questo, il biologo ha testato 4 tipi di superfici di lattina: la prima senza aver praticato nessuna procedura di igienizzazione, la seconda pulita con un lembo della maglia, la terza con un tovagliolo di carta asciutto e l’ultima con un tovagliolo imbevuto di una qualunque soluzione alcolica disinfettante (di quelle che usiamo per lavarci le mani quando siamo fuori casa, per capirci). Nel prossimo paragrafo pubblicheremo i risultati che vi lasceranno senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diogo Andrade Silva (@diogofromtheblock)

I risultati dell’esperimento della lattina

Una volta ottenute le 4 tipologie di lattine, trattate in maniera diversa, Diogo Andrade Silva, ha usato 4 tamponi differenti e ha analizzato le 4 superfici. Sicuramente, appena leggerete questi risultati, difficilmente berrete di nuovo direttamente alla lattina con le vostre labbra.

Ecco che cosa è emerso: nel primo caso, la superficie della lattina era invasa da funghi e batteri, nel secondo caso, i funghi e batteri erano presenti, ma in uno stato minore, mentre negli ultimi due casi, la concentrazione di funghi e batteri era drasticamente minore. Per concludere quindi, come possiamo leggere da greenme.it, se siamo a casa sarebbe meglio versare il contenuto della lattina in un bicchiere, mentre se ci troviamo fuori e siamo sprovvisti di cannuccia, sarebbe meglio pulire la superficie della lattina con un fazzolettino pulito, meglio ancora se igienizzato.