Se vuoi investire devi farlo subito in BTP: i ricavi sono garantiti | Ecco perché

Se siete stati tra i fortunati ad aver fatto in tempo ad investire nei Btp, avete fatto un affare. Ecco in che cosa consiste la procedura da poco conclusasi e perchè dovreste riprovarci la prossima volta.

Si è conclusa da poco la possibilità di investire nei famosi titoli di Stato, dedicati esclusivamente ai piccoli risparmiatori. La terza edizione dei Btp, svoltasi dal 26 febbraio al 1° marzo, ha ottenuto dei livelli record, raccogliendo qualcosa come 18,3 miliardi di euro in pochi giorni.

Se avete fatto in tempo, avete fatto un affare e vi sveleremo il perché. Qualora foste arrivati tardi, vi diciamo perchè dovreste provarci nella prossima edizione, in quanto il capitale che avrete investito sarà garantito “a scadenza”.

Investire nei nuovi Btp?

Come accennato in apertura, il Btp è il: “bond pensato dal Tesoro per incentivare i piccoli risparmiatori ad investire nel debito pubblico italiano”, come possiamo leggere sul sito di tg24.sky.it. Ed è per questo che oltre 18 miliardi di euro sono stati investiti dagli investitori in questa terza edizione che si è conclusa il 1° marzo. Se non avete fatto in tempo o non avete potuto economicamente, in quanto la cifra minima per investire era quella di 1000 euro, potreste riprovarci nella prossima edizione, qualora aveste a disposizione un piccolo capitale non investito, come scrivono sui maggiori quotidiani di finanza ed economia.

Questa terza emissione durerà 6 anni, dove nei primi tre anni, gli investitori si vedranno applicata una cedola del 3,25%, mentre dal quarto al sesto anno salirà al 4%. Per chi non li vendesse prima della data di scadenza, gli verrà applicato un bonus fedeltà dello 0,7%. “Il rendimento medio annuo ammonta al 3,74%, che scende al 3,27% al netto dell’imposizione fiscale del 12,5%”, come leggiamo sempre sul sito di tg24.sky.it.

Come funziona?

Per tutti coloro che sono riusciti ad investire nella terza edizione dei Btp, con scadenza del 1° marzo, è ovvio che questa precisazione non vi servirà, in quanto saprete già come funziona questo delicato passaggio. Per tutti coloro che invece vorranno tentare per la prossima edizione, sappiate che per acquistare il Btp valore, potrete farlo accedendo tranquillamente al proprio Internet Banking, se abilitato al trading online, oppure rivolgendosi direttamente alla propria banca o alla posta, qualora aveste un conto postale o ancora direttamente dal vostro conto deposito.

In molti si sono chiesti perchè conviene investire in questo tipo di settore. A rispondere a questo quesito ci hanno pensato direttamente da tg24.sky.it:

“La convenienza è data dal fatto che la discesa generalizzata dei tassi nelle ultime settimane e la probabile ulteriore diminuzione dei prossimi mesi, permetteranno da un lato di mantenere nel tempo rendimenti accattivanti per gli investitori, e dall’altro di non pesare troppo sul debito pubblico, grazie alla distribuzione del carico su più anni”. Inoltre precisano che: “I sottoscrittori potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale sottoscritto sarà garantito a scadenza”.

Detto questo, per qualunque chiarimento in merito, vi conviene chiedere direttamente al vostro gestore, il quale vi saprà rilasciare tutte le delucidazioni in merito.